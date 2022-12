Els reptes ambientals, recollits a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), són nombrosos i de caràcter urgent. En concret, aquest pla d’acció global, publicat el 2015, té per objectiu crear un món més just i respectuós amb el medi ambient a través de mesures concretes. Tanmateix, segons l’ONU, l’adaptació d’aquesta sèrie d’accions va amb retard. En aquest escenari, la companyia Grunding, fabricant d’electrodomèstics i electrònica de consum, ha elaborat un estudi sobre Emergència Climàtica i Medi Ambient, del qual es conclou que el 86% dels catalans opina que la conservació del medi ambient és un problema immediat i urgent. També per a ells, el principal problema relacionat amb el medi ambient és la contaminació en general, esmentat pel 37% dels entrevistats. Li segueix la contaminació atmosfèrica (15%) i el canvi climàtic (11,5%).

Eficiència energètica La companyia promotora d’aquest estudi creu que cal prendre mesures per anar més enllà dels hàbits actuals i els models de comportament. La informació és possiblement una de les eines més importants per emprendre accions entorn del context d’emergència climàtica en el qual vivim. L’etiquetatge dels electrodomèstics i altres productes electrònics que consumeixen energia suposa una guia en l’elecció de productes que repercuteixin positivament en l’estalvi de recursos i, per tant, també en el medi ambient. Les etiquetes amb les classes energètiques s’organitzen de la A fins a la G, segons el consum de l’electrodomèstic. Una eficiència més gran ajudarà a reduir el consum a la llar i ser més sostenible. És important consultar el distintiu oficial a l’etiqueta energètica; com més s’acosti a la A, més eficient i, per tant, menys consumirà. En aquesta línia, segons l’estudi, per a la majoria dels enquestats, les etiquetes generen confiança i donen garanties sobre el producte, amb el 63%.