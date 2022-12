Les últimes actualitzacions de WhatsApp han incorporat a l'aplicació de missatgeria mòbil algunes funcions realment interessants, com l'opció d'enviar enquestes i de crear un xat personal per enviar-se arxius o programar recordatoris. No obstant això, l'últim truc dins d'aquesta xarxa social ha arribat de la mà dels seus usuaris, que han descobert el que es coneix com a 'mode infidel': una manera de gestionar dos comptes diferents de WhatsApp des d'un mateix dispositiu.

Malgrat no tractar-se d'una funció de l'app pròpiament dita, aquest tipus de configuració, disponible tant en mòbils Android com a iOS, permet mantenir ocultes algunes converses (per això el nom que li ha sigut donat) o desglossar l'ús que es dona a la plataforma. 'Aplicacions duals' El 'mode infidel' de WhatsApp s'aconsegueix en duplicar una aplicació. Per obtenir-ho, el primer pas consisteix a accedir a la pestanya de 'Funcions avançades' dels ajustos generals del mòbil. Allà, hi ha l'opció 'Aplicacions duals' o 'Missatgeria dual', que, una vegada activada, donarà lloc a dues icones diferents de l'app a la pantalla d'inici. Per simplificar aquesta recerca, es pot utilitzar la barra de cerques disponible a la part superior de la pàgina de configuració. En obrir la plataforma duplicada, s'iniciarà el protocol de registre habitual de WhatsApp. D'aquesta manera, l'usuari tindrà al seu abast la possibilitat de gestionar comptes diferents en un mateix telèfon mòbil. Es pot destacar que abans de fer qualsevol modificació, és important comprovar que la xarxa social estigui actualitzada amb la seva última versió disponible a la Play Store o Apple Store.