El <strong>metavers</strong> ha arribat per quedar-se, o això sembla. Aquest univers de <strong>realitat virtual</strong> avança cap a la seva consolidació a través d’esdeveniments multitudinaris, l’últim, les campanades de Cap d’Any. Uttopion serà la primera plataforma del sector a celebrar l’arribada del 2023. Ho farà de forma totalment gratuïta amb una festa digital presentada pel músic <strong>Jacob Henson</strong> que comptarà amb influencers i altres convidats especials.

Aquesta «fita única» tindrà lloc des de les 23.00 hores fins passada mitjanit, i emularà la tradicional celebració que té lloc cada Cap d’Any a la <strong>Puerta del Sol</strong> de Madrid. Els usuaris interessats a participar en aquest esdeveniment, que compta amb més d’un centenar d’assistents, ja poden reservar plaça a Uttopion.

🍇🔔 Ya te puedes registrar gratis para vivir las primeras campanadas de la historia del #metaverso!📆El 31Dic podrás formar parte de un hito histórico viviendo unas campanadas únicas acompañadx de streamers e influencers de lifestyle, música, deporte…https://t.co/8yk8gt0uHt — Uttopion Metaverse (@uttopion) 19 de diciembre de 2022

Convidats especials

A més del músic Jacob Henson, que s’encarregarà de presentar la gala per posar fi al 2022, aquest esdeveniment també comptarà amb la participació d’altres influencers. El periodista esportiu <strong>Juan Arroita</strong>, la cuinera <strong>Anna Ortiz</strong> o el cantant <strong>Alex Wall</strong>, tots creadors de contingut per a xarxes socials i plataformes digitals com Youtube, seran alguns dels convidats en les campanades d’Uttopion.

Tots connectaran per trucada de Zoom per donar a conèixer «com acomiaden l’any» i interactuar amb els usuaris que assisteixin a la festa de realitat virtual, que tindrà una durada d’una hora i mitja, aproximadament.