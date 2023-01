Meta limitarà les opcions perquè els anunciants s’adrecin als usuaris menors de 18 anys. La companyia ha informat aquest dimarts que a partir del febrer eliminarà la possibilitat de llançar publicitat personalitzada als menors a Facebook i Instagram basada en el seu gènere.

Aquesta nova restricció s’afegeix a l’aplicada el 2021. Llavors, Meta va retirar la segmentació publicitària basada en l’activitat i interessos d’aquests usuaris. Des d’aleshores, els anunciants no poden fer ús d’aquestes dades sobre el comportament dels menors per teledirigir-los publicitat.

Tot i així, les empreses que s’anunciïn a Facebook i Instagram podran continuar utilitzant dades dels usuaris menors com l’edat o la seva ubicació per fer que els seus anuncis siguin més precisos.

Entre les noves mesures anunciades per Meta s’inclouen eines perquè els usuaris d’aquestes xarxes socials menors d’edat puguin limitar quin tipus d’anuncis veuen, donant-los la capacitat de limitar la publicitat sobre temes que no els interessin.

Negoci publicitari

Tanmateix, els usuaris no podran desactivar completament els anuncis. Entorn d’un 90% dels ingressos de Meta, que l’any passat va ingressar un total de 120.180 milions de dòlars, depenen de la publicitat. Tant Facebook com Instagram recopilen una gran quantitat de dades dels usuaris que els permeten crear perfils personalitzats. Aquesta possibilitat de segmentar al detall, i per tant fer que els seus anuncis siguin més eficaços, és el que porta a tota mena d’empreses a pagar a Meta per anunciar-se a les seves plataformes.

Aquest lucratiu negoci pot estar ara a la corda fluixa. Almenys a Europa. I és que el passat 4 de gener la Comissió de Protecció de Dades irlandesa, l’organisme regulador de la Unió Europea (UE), va imposar una multa a Meta de 390 milions d’euros al considerar que el fet de no donar opció als usuaris que vulguin registrar-se a Facebook i Instagram de rebutjar ser objectes de la publicitat personalitzada atempta contra les lleis europees.