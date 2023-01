Meta ha presentat noves actualitzacions en el seu sistema d’anuncis d’Instagram i Facebook per aconseguir una experiència publicitària segura per als adolescents, mitjançant restriccions d’accés a la informació dels menors i dotant de més control els adolescents sobre els anuncis que vulguin veure.

La companyia ha compartit la seva intenció de mantenir espais apropiats per als adolescents a les seves xarxes socials, sobretot, a l’hora de rebre publicitat. Aquest objectiu es basa en el fet que els menors «no estan necessàriament tan equipats com els adults per prendre decisions sobre com s’utilitzen les seves dades en línia per a publicitat», segons ha aclarit al seu blog.

Meta ja va implantar canvis anteriorment per als anuncis a Instagram, com descartar la capacitat dels anunciants d’adreçar-se als adolescents en funció dels seus interessos i activitats.

Ara, a partir de febrer, la plataforma restringirà «encara més» les opcions dels anunciants per arribar als menors a través d’Instagram i Facebook. Una de les actualitzacions es basa a eliminar la informació de gènere, perquè no serveixi com a dada per orientar l’enviament de la publicitat.

A més, les interaccions dels adolescents a les xarxes socials, com les publicacions d’Instagram o Facebook que s’hagin vist o marcat amb un ‘like’, no recopilaran els tipus d’anuncis que han vist.

Un altre aspecte nou és que l’edat i la ubicació seran les úniques dades sobre adolescents que aquestes plataformes utilitzaran per mostrar anuncis. Segons ha explicat Meta, conèixer aquesta informació garanteix que els adolescents vegin anuncis «destinats a la seva edat», així com els productes i serveis disponibles on viuen.

Administrar els tipus d’anuncis

Seguint aquest fil, Meta també pretén dotar els menors de més control sobre els anuncis que volen veure. A partir del mes de març els adolescents podran administrar els tipus d’anuncis que poden veure a Facebook i Instagram a través del sistema ‘Ad topic controls’.

El menor haurà d’entrar a ‘Preferències d’anuncis’ dins del menú de ‘Configuració’ de la xarxa social. Després d’això, l’usuari haurà de punxar al botó ‘Ad topics’ i, a la barra de cerques que hi apareix, introduir els temes sobre els quals vol administrar la publicitat que rep. En cada tema que esculli, podrà triar entre les opcions ‘Veure’n menys’ o ‘Sense preferències’.

Aquesta actualització aporta encara més control als menors, ja que els estàndards publicitaris de Meta ja prohibeixen que els anuncis sobre temes restringits es mostrin als adolescents, com l’alcohol, els productes financers o els productes i serveis per perdre pes.

Ara, amb el sistema ‘Ad topic controls’, els menors podran controlar amb precisió quins temes no volen veure en format de publicitat, com, per exemple, cert tipus de roba o esdeveniments esportius. També poden escollir no rebre publicitat de marques d’anunciants específiques.

Finalment, Meta disposa d’una pàgina amb informació d’ajuda sobre les eines i la configuració de privacitat que es pot utilitzar a les seves plataformes. A més, ha recordat que al centre de privacitat per a adolescents es poden trobar recursos addicionals per «ajudar-los a comprendre i administrar la seva privacitat en les nostres aplicacions».