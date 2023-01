Els Estats Units continuen fent passos per agreujar la seva guerra tecnològica amb la Xina. El Govern de Joe Biden ha deixat de concedir llicències d’exportació a les empreses nord-americanes perquè deixin de comercialitzar amb el gegant tecnològic xinès Huawei, segons van avançar aquest dilluns tres fonts coneixedores de les discussions amb l’administració al ‘Financial Times’.

El Departament de Comerç hauria notificat ja a aquestes companyies un nou bloqueig amb què pretén asfixiar la multinacional asiàtica amb seu a Shenzhen, que acusa d’ajudar Pequín en les seves tasques d’espionatge i de suposar una amenaça per a la seguretat nacional. L’objectiu final de Washington seria una prohibició total de les relacions comercials amb Huawei.

No és la primera vegada que els EUA colpegen Huawei. El 2019, el llavors president Donald Trump va situar la companyia en la seva llista negra i va restringir la comercialització de tecnologia nord-americana. Aquest bloqueig afectava llavors l’exportació de xarxes de telecomunicacions 5G i obligava totes les empreses nacionals que volien fer negocis amb Huawei a sol·licitar una llicència d’exportació al Govern.

Tanmateix, la Casa Blanca sí que va permetre a empreses com Qualcomm o Intel subministrar a Huawei tecnologies com els semiconductors 4G necessaris per a la fabricació de telèfons mòbils intel·ligents. Això també s’acabarà. I és que, segons el que han avançat aquestes fonts, Washington prepara una política que prohibirà l’exportació de tecnologies com a intel·ligència artificial (IA), computació d’alt rendiment i al núvol.

Més duresa contra la Xina

Aquesta prohibició arriba en un moment en què Huawei mira de recuperar la normalitat després d’un 2021 en què les sancions nord-americanes li van causar una important caiguda dels seus ingressos. Les vendes del gegant xinès es van desplomar llavors gairebé un terç.

En els últims mesos, Biden ha adoptat una posició encara més dura contra la Xina. Així, l’octubre passat va imposar una sèrie de restriccions que limitava l’exportació de semiconductors –essencials per a la fabricació de tota mena de tecnologies avançades– a grups xinesos. La setmana passada, els EUA es van anotar una nova victòria quan es va conèixer que el Japó i els Països Baixos s’afegiran al bloqueig per a l’exportació de xips a Pequín, una aliança amb la qual es pretén torpedinar l’ascens econòmic xinès.