La majoria de les operadores mòbils, incloent-hi Movistar, Orange, Vodafone i MásMóvil, han començant a registrar interrupcions en els seus serveis pels volts de les 9.00 del matí d’aquest divendres, talls que estan afectant usuaris de localitats de tot Espanya.

Segons el portal Downdetector, que notifica caigudes a la xarxa en temps real, també s’estan veient afectades per aquestes interrupcions les comunicacions telefòniques i connexions a internet facilitades per operadores com ara Jazztel, Simyo, Lowi i Yoigo.

Entre les regions més afectades hi ha les àrees de Madrid, Barcelona, València, Múrcia i gran part d’Andalusia.

De moment les operadores afectades no han ofert més detalls oficialment sobre uns talls que centenars d’usuaris estan comentant a les xarxes socials, on es queixen fins i tot que aquestes interrupcions afecten també la seva capacitat de teletreballar.