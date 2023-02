Una càmera al més estil Sálvame. Unes sabates. I un plató esperant. O més aviat el món sencer. Amb l’audiència disparada Gerard Piqué anunciava junt amb Joan Laporta que la Final a 4 de la Kings League es disputaria al Camp Nou. I immediatament la web per comprar les entrades queia. Una bogeria, diran alguns. Tot i que segons els experts és molt més. Elena Niera, professora dels Estudis de Comunicació i la Informació de la UOC, ho té clar: «Ho podem considerar un fenomen perquè està afectant un sector al qual semblava que no li interessava res. És un canvi que va més enllà del futbol i l’exemple més clar són les campanades, un esdeveniment típicament televisiu que ara es consumeix més a Twitch. Així que jo en parlaria com una realitat». Quelcom trencador que ha trobat la tecla del que demanava l’audiència.

Gerard Piqué i l’equip de Kosmos ha aconseguit crear el producte perfecte per a la generació de l’aquí i ara. Un producte basat en la reflexió generalitzada que ja no hi ha qui consumeixi 90 minuts de joc continuat. «A la gent avui dia li agrada més el que passa fora del camp que a dins, consumeixen més el mercat de fitxatges que el producte per si mateix. I ningú sen’adona», expressava l’exfutbolista el dia després de la seva retirada. En una entrevista amb Ibai Llanos, Piqué va repetir una vegada i una altra que «els nens de vuit, nou i fins a catorze anys no consumeixen els 90 minuts de futbol. Estan amb el mòbil i van alternant dos minuts de joc amb Instagram, TikTok i la resta de xarxes socials», i ningú se n’adona, va insistir.

Que os esta pareciendo la actuacion del Kun hasta ahora?? pic.twitter.com/3C5mwmjpN4 — Kings League Info (@KingsLeagueInfo) 15 de enero de 2023

Ell sí. Entossudit a revolucionar la indústria de l’esport, Piqué aquell mateix dia va anunciar l’arribada d’un projecte que canviaria moltes coses. Va arribar la Kings League. I els diumenges van començar a canviar la història. Almenys per a les generacions que pugen, ja que des d’aleshores és habitual veure nens i adolescents enganxats al telèfon per veure el que passa en els entretinguts partits de la Kings League, un 7 contra 7 amb normes que van canviant cada setmana i amb cartes que ho acaben dinamitant tot.

«El nens se saben les plantilles senceres i estan pendents tota la setmana de les novetats que introdueix la lliga i de les bombes que s’anuncien els divendres, com que Gerard Piqué acabi jugant a la seva pròpia lliga», explica Víctor Navarro, periodista de la Cadena Cope a qui des que apareix fent entrevistes per a la Kings League el paren pel carrer. «No em coneixen com el de la ràdio, sinó com el de Jijantes o el de la Kings League, és una bogeria».

Impacte immediat

Que la competició estigui arrasant no és una sensació, és una realitat basada en dades. Com el més d’un milió d’audiència per veure l’última jornada. O els més de 5 milions de seguidors que acumulen totes les xarxes socials de la Kings League. Molt més de l’esperat. «Des del primer moment, Piqué tènia clar que seria un ‘pelotazo’. De fet, en la presentació va insistir que l’objectiu era superar en audiència la Segona divisió en dos anys. Però ningú imaginava aquest impacte, perquè ja en la primera jornada va superar per golejada algun partit de Primera», reflexiona Navarro. Per no parlar de l’impacte en el futbol regional, en la vida dels participants i en els mitjans de comunicació.

«Això forma part de la renovació que s’està portant a terme a la televisió, a la ràdio, a la premsa i a les revistes. L’audiència s’està fragmentant i ja no es consumeix d’una única forma»

«Això forma part de la renovació que s’està portant a terme a la televisió, a la ràdio, a la premsa i a les revistes. L’audiència s’està fragmentant i ja no es consumeix d’una única forma», assevera Niera, que té clar que la clau de l’èxit ha sigut barrejar un fenomen fan com el futbol amb coneguts creadors de contingut. Navarro va més enllà. «La clau és que se’t passa molt ràpid. És veloç, intens i té la possibilitat que en un segon et canviï tot. Pots anar guanyant 5-1 i una carta t’acaba fent perdre». Els que ho viuen de prop parlen també de la realització i la forma de comunicar-ho. Albert Quera, periodista de Jijantes, va assistir a l’última jornada com a convidat i va acabar impactat. «La realització, les càmeres i el format són increïbles. Si a això li afegeixes un xou continu que no para de sorprendre’t et surt un producte com aquest». I després hi ha el futbol.

Hi ha futbolistes que han vist la Kings League com l’aparador definitiu. Com Jordi Ros, jugador de la CE Carme de Quarta catalana. No va dubtar a aprofitar l’oportunitat de la Kings League i segueix en un núvol. «Respectant les distàncies és com si fóssim jugadors d’elit. Ens veu molta gent, ens posen facilitats per a tot. És una cosa que no pots deixar escapar». Ell, que va jugar al CA Osasuna i a l’Europa, viu una segona joventut en la competició del xou. No ha deixat el seu equip habitual però n’hi ha que sí i això comença a emprenyar més d’un conjunt del futbol regional. «No hi renunciem pels diners (70 euros per partit) sinó per la visibilitat i els patrocinis», deixa entreveure un altre dels participants a la competició que no vol revelar la seva identitat. Ells són les cares seleccionades després d’un extens draft que es barregen contínuament amb exfutbolistes com el Kun Agüero, Capdevila, Nano Mesa o Ferrán Corominas.

«La clau és que se’t passa molt ràpid. És veloç, intens i té la possibilitat que en un segon et canviï tot. Pots anar guanyant 5-1 i una carta t’acaba fent perdre»

Canvis en el consum

L’exfutbolista de l’Espanyol assegura estar passant-s’ho com un nen però té clar que la Kings League no arriba per substituir el futbol. «Són dos formats diferents. El futbol és l’esport rei i això no canviarà. Això és una alternativa i està molt bé». El sentir de Corominas és el de l’organització, que no ha arribat per lluitar amb ningú. Tot i que la irrupció ja ha provocat la reacció del president de LaLiga Javier Tebas. «És un nou món dins de la indústria de l’esport. Allò dels espectadors és enganyós perquè això és en obert i el futbol és pagant. No canviarà res», deixa anar Quera.

Aparece por primera vez la carta de la liga, se jugara un 4vs4. pic.twitter.com/3vFu46S7qU — Kings League Info (@KingsLeagueInfo) 15 de enero de 2023

Però Navarro no ho té tan clar. «La Kings Legue no ve a canviar ni substituir el futbol però pot ser que acabi influint en les maneres d’arribar als joves». Coincidència o no, la FIFA ja ha anunciat que en el Mundialet de Clubs es podrà escoltar els àrbitres com succeeix a Kings League. És una mesura presa amb temps però que entén i s’adapta al canvi que ja va detectar Piqué. El consum ha canviat. L’entreteniment també. La qüestió està a veure com el futbol acaba reaccionant a un fenomen que no se sap si arriba per quedar-se però que pel camí ja ha deixat empremta.