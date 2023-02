Internet pot canviar per sempre. Microsoft ha tret aquest dimarts una nova versió del seu cercador Bing i del seu navegador web Edge que integra <strong>ChatGPT</strong>, el xatbot capaç d’interactuar amb els humans i respondre als seus dubtes. La decisió suposa, de facto, una declaració de guerra a <strong>Google</strong>, empresa que domina les recerques a la web.

ChatGPT és un generador de text impulsat per intel·ligència artificial (IA) que pot conversar amb els usuaris, resumir textos, compondre música, fer deures i imitar estils literaris, una sèrie de funcions que han despertat una onada de fascinació, però, també, cert temor, pels canvis que pot suposar a múltiples sectors. En tan sols dos mesos de vida ha acumula 100 milions d’usuaris únics al mes i és l’aplicació de consum de més ràpid creixement de la història.

Satya Nadella, president i director executiu de Microsoft, va anunciar aquest dimarts una nova versió del seu cercador Bing i del seu navegador web Edge que integra la popular IA creada per OpenAI, que actuarà com un «copilot». Això pot suposar un canvi de paradigma en la navegació per la xarxa, ja que «reinventa» els dos serveis per oferir respostes «més completes» als usuaris. Així, el cercador no només oferirà enllaços a pàgines web com ha fet fins ara, sinó que també podrà respondre de manera elaborada i convincent a dubtes específics dels internautes.

Aquesta innovació és fruit d’una llarga cooperació entre Microsoft i el laboratori d’investigació OpenAI, en el qual el gegant ha va invertir 1.000 milions de dòlars el 2019 i 10.000 milions més el gener passat. El seu director executiu i cofundador, Sam Altman, va celebrar que aquesta nova versió de Bing ajudarà els usuaris a ser «més productius».

Tanmateix, aquest canvi als navegadors web també pot comportar alguns problemes. I és que ChatGPT encara no és capaç de respondre sobre qüestions d’actualitat i, a més, incorre en <strong>errors </strong>sense saber que els comet. Dit d’una altra manera, el programa pot donar-te respostes falses i presentar-te-les amb autoritat com si fossin certes, cosa que pot degenerar en desinformació. Aplicat això en un cercador al qual la gent accedeix per informar-se podria suposar un problema.

Guerra empresarial

En els últims dies el desplegament de l’anomenada IA generativa ha produït moviments tectònics a la indústria tecnològica i s’ha accelerat una guerra empresarial que se centra especialment entre Microsoft i Google. Després d’anys desenvolupant potents sistemes d’IA a porta tancada, la creixent popularitat de ChatGPT ha forçat el gegant de les recerques a apostar per un xatbot similar i integrar-lo als seus serveis per obrir-lo al gran públic. Aquest dilluns, la companyia va anunciar el llançament de <strong>Bard</strong>, un bot conversacional amb el qual busca recuperar el terreny perdut i posicionar-se com a líder d’aquest mercat emergent.