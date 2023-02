<strong>Google</strong> ha anunciat l’arribada a Madrid i Barcelona de les indicacions de Live View de Maps en espais interiors, una funció que ajudarà els usuaris a guiar-se per centres comercials i aeroports, i l’ampliació a més països de les noves funcions de la recerca múltiple, que s’estendrà a la recerca local i permetrà buscar qualsevol imatge que aparegui als resultats del cercador al mòbil.

La manera de buscar un contingut a Internet ha evolucionat amb el temps, amb innovacions com la <strong>intel·ligència artificial</strong> i el reconeixement visual i el recurs d’eines complementàries com la càmera.

Aquestes tecnologies ajuden a potenciar els motors de cerca com el de Google, amb la finalitat de fer més senzilles les consultes en un servei que entengui el llenguatge natural per oferir els resultats més rellevants.

En aquesta evolució, Lens s’han convertit en una eina destacada per a les recerques per a les quals només cal enfocar amb la càmera per interpretar imatges. Segons les últimes dades compartides per la companyia, els usuaris de Google ja utilitzen la funció de Lens més de 10.000 milions de vegades cada mes.

En aquest context, Google ha anunciat que en els pròxims mesos estarà disponible l’opció de buscar el que apareix a la teva pantalla, una funció amb què l’usuari podrà buscar allò que veu a la pantalla del seu mòbil, ja sigui una fotografia o un vídeo d’alguna pàgina web o d’aplicació, sense sortir del lloc.

Lens també té un paper destacat en les recerques múltiples, en les quals es complementen el text i la imatge. Pròximament s’estendrà a les recerques locals, actualment només disponible als Estats Units, en anglès.

Aquesta funció, anunciada durant la conferència anual de desenvolupadors Google IO del 2022, permet obtenir resultats locals amb només escriure «a prop meu» a partir d’una imatge ‘online’, per exemple, d’un plat de menjar. Això permetrà obtenir informació sobre restaurants propers que serveixin el tipus de menjar de la foto.

En els pròxims mesos també estarà disponible la recerca múltiple a escala global amb qualsevol imatge dels resultats del cercador al mòbil. Això significa que, al realitzar una recerca al motor de Google, si entre els resultats apareix una imatge que cridi l’atenció de l’usuari, podrà utilitzar Lens amb aquesta imatge.

Maps

Maps també incorporarà pròximament novetats potenciades per la intel·ligència artificial, com és el cas de la visió immersiva (Immersive View), una característiques que permetrà explorar els mapes a partir d’una recreació digital i tridimensional de gran detall. La visió immersiva s’estrena aquest dimecres a Londres, Los Angeles, Nova York, San Francisco i Tòquio. I en els pròxims mesos s’ampliarà a més ciutats, com Amsterdam, Dublín, Florència i Venècia.

Novetats amb Live View

En els pròxims mesos Live View –la navegació en l’entorn real amb la càmera del mòbil– permetrà realitzar recerques a Madrid, Barcelona i Dublín perquè els usuaris puguin localitzar caixers automàtics, restaurants, parcs o parades d’autobús pròxims a la seva ubicació.

Una altra novetat de Live View que arribarà a Barcelona, Madrid i onze ciutats més són els espais interiors, és a dir, les indicacions mitjançant realitat augmentada que ajuden els usuaris a moure’s en llocs com aeroports, estacions de tren i centres comercials.

D’altra banda, les indicacions a la vista, que segueixen els moviments de l’usuari des de la vista general d’una ruta o des de la pantalla de bloqueig, començaran a arribar als usuaris d’Android i iOS de tot el món en els pròxims mesos. Des de Google assenyalen que també seran compatibles amb Live Activities d’iOS 16.1.

Traductor

Traductor de Google oferirà a partir d’aquest mes opcions de traducció amb més context, amb descripcions i exemples en l’idioma al qual es vol traduir. Això vol dir que si l’usuari està parlant de còmics i vol explicar que li agrada el manga, trobarà context com els girs adequats, els modismes locals i les paraules apropiades.

Aquesta funció estarà disponible en les pròximes setmanes en idiomes com l’anglès, l’espanyol, el francès, l’alemany i el japonès.

Google també ha modificat els resultats de traducció perquè siguin més llegibles, és a dir, perquè es mostrin amb una mida de font dinàmica que s’ajusta automàticament a mesura que l’usuari escriu. Com a complement, també ofereix traduccions alternatives i definicions de diccionari si estan disponibles.

Les millores també s’han aplicat a les traduccions d’imatges amb Lens. Amb ajuda de la xarxa generativa antagònica que hi ha darrere de l’esborrador màgic de la càmera de Google, la companyia ha aconseguit que el text traduït s’integri de forma més natural en imatges complexes eliminant el fons que es creava al voltant del text. Una altra novetat és la traducció d’imatges web, que ofereix més opcions a l’hora de traduir continguts associats a imatges, independentment de com els busqui l’usuari.