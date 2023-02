La comunicació instantània a través de missatges forma part de la nostra realitat diària i, gràcies a aquesta, hem adquirit i inventat noves formes de transmetre el que volem dir. Mems, vídeos, emoticones, ‘gifs’, abreviatures... i, ara, codis numèrics.

És probable que durant els últims dies, amb motiu de Sant Valentí i el mes de l’amor, hagis rebut o sentit parlar del dígit 1437, que s’està popularitzant sobretot a <strong>WhatsApp</strong>, però també en altres aplicacions de missatgeria instantània i xarxes socials, com TikTok.

El normal és pensar que es tracta d’un simple nombre sense significat aparent, o una equivocació de l’emissor, però en realitat s’hi troba un missatge molt més profund, una declaració d’amor.

Un dígit amb molt amor

El veritable significat de 1437 no és ni més ni menys que ‘I love you forever’ (‘t’estimaré sempre’, en anglès). Cada dígit correspon al nombre de lletres de cada paraula de la frase en anglès: ‘I’ és una única lletra, 4 en té ‘love’, amb 3 lletres formes la paraula ‘you’ i, finalment, 7 són les lletres que conté ‘forever’. L’últim nombre es pot ometre per construir la variant 134 o ‘I love you’, que, de la mateixa manera, expressa que ‘estimes molt’ aquesta persona, però restant intensitat i sense matisar l’eternitat.

Els nombres: el nostre millor aliat

El 1437 és només una de les múltiples combinacions de dígits utilitzades normalment pels <strong>adolescents</strong> i joves per expressar les seves emocions i pensaments als missatges. Per exemple, quan s’utilitza el nombre 10 en missatgeria, significa ‘perfecte’, associant aquest dígit al màxim assequible en la famosa escala de l’1 al 10. 11:11 fa referència a ‘temps de fer un desig’, a causa de la creença popular estesa que aquesta hora resulta el temps perfecte perquè els somnis se’t facin realitat. 39 és un altre dels nombres més famosos, i expressa ‘gràcies’, a causa de la similitud d’aquest terme amb la pronunciació en japonès d’aquesta xifra.

L’amor sens dubte és el tema més recurrent a l’hora de crear dígits amb significat. 14344 es refereix a ‘I love you very much’ o ‘t’estimo molt’, 153 significa ‘I adore you’ o ‘t’adoro’, 4221 és ‘Forever together to love one another’ o ‘per sempre junts per estimar-nos l’un a l’altre’ i 721 també significa ‘t’estimo’ (7 representa el nombre total de lletres en la frase, 2 el nombre de paraules, i 1 que tot junt té un sol significat).

Ara que coneixes el significat d’aquests termes, ja no tens excusa per deixar saber a altres persones que 1437, o el que és el mateix, que ‘l’estimes molt per sempre’.