TikTok ha anunciat una bateria de mesures per a reforçar la seva privacitat i tractar d'apaivagar la creixent desconfiança dels reguladors a tots dos bàndols de l'Atlàntic. La plataforma de vídeos propietat del gegant xinès ByteDance començarà a emmagatzemar localment les dades dels ciutadans europeus.

El Projecte Clover, com ho han nomenat, obrirà així dos nous centres de dades en el territori de la Unió Europea (UE). Un estarà a Dublín, Irlanda, on ja existeix un centre similar i on la companyia té les seves oficines a Europa. L'altre es localitzarà a Noruega, més específicament a la regió de Hamar. De moment es desconeix quina companyia gestionarà aquests centres, encara que fonts de TikTok confirmen es tractarà d'un proveïdor europeu.

Fins ara, les dades dels usuaris europeus s'han emmagatzemat en servidors als Estats Units amb còpies de seguretat a Singapur. El procés de migració cap a servidors europeus iniciat el 2021 s'estendrà fins a l'any que ve. Llavors, Europa serà la ubicació per defecte d'aquestes dades. Aquest canvi ha suposat una inversió anual total de 1.200 milions d'euros.

Onada de restriccions

El gest estratègic de TikTok respon a les creixents restriccions que s'han imposat sobre l'aplicació. El passat 23 de febrer, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell Europeu van prohibir l'ús de l'app en els mòbils del seu personal. Tan sols quatre dies després era el govern del Canadà qui prenia aquesta mateixa decisió. Totes dues mesures estaven precedides per l'ocorregut als Estats Units, on s'ha prohibit l'ús de TikTok en els dispositius de tota l'administració federal així com en més de la meitat dels estats del país. Espanya encara no ha adoptat aquest camí.

En tots aquests casos, l'onada de prohibicions respon al temor de les autoritats, que creuen que TikTok podria servir per a l'espionatge de la Xina. Encara que aquesta presumpta porta del darrere encara no ha estat demostrada, l'escàndol causat per la revelació que empleats van usar TikTok per a vigilar a periodistes de Forbes no ha ajudat a la companyia.

Al novembre, TikTok va indicar que els seus treballadors en fins a 10 països podien gestionar dades dels usuaris europeus, un tracte que serviria per a millorar l'experiència i funcionament de l'aplicació, una cosa habitual en altres plataformes. La companyia ha remarcat avui que reduirà la transferència de dades fora de la regió i l'accés dels empleats a aquestes dades. "Qualsevol accés a les dades no sols complirà amb les lleis de protecció pertinents, sinó que també haurà de passar primer per aquestes passarel·les de seguretat i controls addicionals", resa el comunicat.

El canvi anunciat aquest dimarts afectarà els ciutadans de la UE, però també als del Regne Unit, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. Més de 150 milions de persones en aquests països usen TikTok cada mes.