Xafardejar de manera natural i espontània és més fàcil des que funciona 'BeReal', una xarxa social de moda, molt utilitzada pels joves a Espanya que ha triplicat els seus usuaris en només dos anys.

El funcionament de l'aplicació és senzill: cada dia a una hora imprevista sol·licita als usuaris que comparteixin amb els amics una fotografia en menys de dos minuts del que està fent en aquell mateix moment amb l'objectiu que tots els seus seguidors sàpiguen en què està ocupat cada usuari en aquell instant.

La directora del màster 'Social Media: Gestió i Estratègia' de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Silvia Martínez, ha explicat a EFE que "BeReal és l'aplicació mòbil de l'any 2020 per a iPhone i la favorita dels usuaris d'Android".

"Com bé el nom indica, l'objectiu de l'aplicació és ser real, concepte que està en apogeu i que es contraposa a les imatges idíl·liques i pensades d'altres xarxes socials. És una aplicació per a mòbils molt revolucionària, que fuig de les escenes maquillades i pretén mostrar la realitat sense filtres ni postureig", ha afegit la professora.

Segons les xifres de març del 2023 d'Online Optimism, 'BeReal', una aplicació desenvolupada pels francesos Alexis Barreyat i Kevin Perreau, s'ha instal·lat 73,5 milions de vegades a tot el món i compta amb 10 milions d'usuaris actius diàriament. A Espanya, segons Comscore, l'agost passat ja hi havia 287.000 usuaris.

"Crida molt l'atenció la seva velocitat de creixement, però ara mateix està en una segona fase i és interessant veure'n l'evolució per comprovar-ne el valor real", ha comentat Martínez.

Per la seva banda, el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Ferran Laluenza, ha explicat a EFE que "els adolescents fugen del control parental i busquen la novetat, cosa que explicaria l'èxit d'aquesta xarxa social", però adverteix que el fet que sigui novetat "també podria ser el seu punt feble en cas que neixi una altra xarxa social".

"BeReal està en un punt mitjà, es pot consolidar entre les grans xarxes socials o pot desaparèixer igual que ho va fer Facebook o Snapchat, però segueix sent una app en tendència amb una connectivitat intensa i un alt nombre d'usuaris que la pot portar a l'èxit", ha reconegut Lalueza.

Segons una enquesta feta a 900 usuaris de 'BeReal', el 88% dels usuaris obre l'aplicació cada dia i, d'ells, un 77% fan un 'BeReal' cada dia, però tot i així, segons Martínez, és crucial per a l'evolució de l'aplicació que "actualitzi més funcionalitats per generar nous usuaris, nous continguts i que augmentin el temps de connexió".

Lalueza ha aclarit que "BeReal aposta per mantenir la seva essència, però en un futur hauran de fer un gir per extreure beneficis comercials, podria arribar a monetitzar-se i no descarto que puguin crear-se nous influencers, encara que llavors perdria part de la seva essència en les relacions entre usuaris lineals i de tu a tu".

"També podria incloure promoció de marques, serveis premium i comercialització amb les imatges dels usuaris, ja que tenen dret a compartir-les durant 30 anys", ha especificat Lalueza.

Útil per als viatges

Mariona López, estudiant de Psicologia a la Universitat Ramon LLull, de 22 anys, és una usuària habitual de 'BeReal' i primerenca en el món dels influencers d'Instagram, i ha opinat a EFE que "BeReal és una eina interessant per utilitzar com a creadora de contingut de viatges, per mostrar el dia a dia de forma improvisada i una cara diferent de la que mostro a Instagram".

"Encara que un dels inconvenients de BeReal és que limita el nombre de persones a qui pots arribar i el nombre de publicacions i comentaris respecte a Instagram", ha contraposat la usuària.

Sara, de 21 anys i estudiant de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, també fa servir 'BeReal' cada setmana i creu que és "molt interessant tenir només dos minuts per fer una foto i no plantejar-te si surts bé o malament i no entrar en el joc que fan les altres xarxes socials".

"Com que no tenen publicitat, sembla complicat que es pugui mantenir, i, malgrat l'èxit que té actualment, perquè és una alternativa a Instagram, potser acabi desapareixent quan es normalitzi el no ser perfecte", ha conclòs l'estudiant.