El món està canviant a un ritme vertiginós i la intel·ligència artificial (IA) n’és la millor prova. Des del llançament públic al novembre del generador de textos <strong>ChatGPT</strong>, l’aplicació que ha assolit més ràpid de la història els 100 milions d’usuaris, aquest camp està florint com mai abans ho havia fet, i normalitza la interacció entre humans i màquines i accelera la marató empresarial entre gegants com <strong>Microsoft </strong>o <strong>Google</strong> per colonitzar un mercat que promet beneficis milmilionaris. No hi ha setmana en què no es presentin noves tecnologies d’impacte transformador. No obstant, cap havia sigut tan frenètica i prometedora com aquesta.

El primer terratrèmol va ser dimarts. <strong>OpenAI</strong>, el laboratori d’investigació responsable de ChatGPT, va presentar GPT-4, un nou model de llenguatge que ampliarà les dades de què aquest bot conversacional s’alimenta, i el dotarà de molta més potència i precisió. Així, es pot sotmetre la IA a un examen universitari i treu una nota dins del 10% dels millors alumnes humans. A més, aquesta evolució permetrà que ChatGPT no només realitzi tasques a través de les descripcions que escriu l’usuari, sinó que també podrà treballar amb imatge i so. «Suposa un salt important, argumenta i simula raonar de forma més brillant», explica a EL PERIÓDICO l’analista tecnològic Antonio Ortiz, autor del pòdcast sobre IA ‘Monos Estocásticos’.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg — OpenAI (@OpenAI) 14 de marzo de 2023

La gran aposta de Microsoft

Com indica el seu nom, OpenAI solia revelar al públic el funcionament de les seves innovacions, però això s’ha acabat. «Ens vam equivocar, no té sentit tenir el codi font obert», ha confessat un dels fundadors de l’‘start-up’, Ilya Sutskever, a ‘The Verge’. La presentació de GPT-4 va estar marcada per l’opacitat, un recel que es deu al fet que la companyia ja no és una organització sense ànim de lucre, sinó una branca de Microsoft que busca fer negoci. Així, les millores d’aquest últim model de llenguatge només estan disponibles per als subscriptors de pagament.

«Tot el que fem a internet passarà a tenir una IA de copilot»

La inversió d’11.000 milions en OpenAI deixa clar que la IA és una de les grans apostes empresarials del gegant tecnològic. Fa unes setmanes, va llançar les noves versions del seu cercador <strong>Bing</strong> i del navegador <strong>Edge</strong> que incorporen aquesta tecnologia, una estratègia per mirar de competir amb els serveis de Google. Dijous va ampliar la integració d’aquest ‘copilot’, com l’han anomenat, a totes les seves aplicacions –Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams i Power Platform– sota la promesa de «transformar el futur del treball». Això significa que la IA podrà seguir les teves ordres i escriure un esborrany, enviar correus electrònics, calcular comptes i fer presentacions en qüestió de segons. «Tot el que fem a internet passarà a tenir un copilot», assegura Ortiz, autor del butlletí Error 500. «I si accelera la productivitat pot suposar un impacte econòmic brutal».

Si l’any passat la valoració de Microsoft va caure un 30% des d’inicis del 2023 ja ha remuntat més d’un 15%, gairebé un 10% tan sols des de dilluns. L’estratègia de pressió interna per portar aquestes eines d’IA als usuaris està donant resultats.

Google no es queda enrere

Tot i que ChatGPT està en mans de Microsoft, aquest sistema de xat no existiria sense la tecnologia inventada per Google. Fins ara, el gegant propietat d’Alphabet havia optat per una via més prudent i havia guardat les seves innovacions en IA amb pany i clau. No obstant, l’accelerada feta pel seu rival és vista com una possible amenaça al seu negoci, fet que ha obligat la companyia a respondre-hi per seguir el ritme d’una competició vertiginosa.

A principis de gener, Google va llançar <strong>Bard</strong>, el seu xatbot particular. El seu ús està, de moment, reservat a un nombre limitat d’experts. Dimarts va anunciar una altra bateria de novetats no petita. D’una banda, farà com Microsoft i integrarà la IA generativa a tots els seus productes de treball, com Gmail, Docs, Drive o Meets. Aquesta tecnologia –que ja s’aplica per autocompletar paraules o frases– permetrà resumir converses per correu o prendre notes de forma automàtica durant videotrucades.

De l’altra, obrirà l’accés a la seva IA perquè les empreses puguin utilitzar-la per desenvolupar nous serveis i aplicacions. Amb això respon a OpenAI, que té un model de negoci que passa per ser la plataforma que habiliti noves creacions.

També dimarts, la companyia d’IA Anthropic –en la qual Google va invertir 400 milions de dòlars– va llançar un nou model de llenguatge per competir amb ChatGPT. Les accions de la multinacional tecnològica s’han disparat un 11,5% des de dilluns.

Revolució de la imatge

Empreses de tot el món s’estan apuntant a aquesta cursa de fons. Aquest dijous, la companyia xinesa Baidu –coneguda com el Google xinès– va presentar Ernie Bot, un sistema amb característiques similars a GPT4 que estarà limitat al mercat mandarí. «La Xina fa una dècada que és molt visionària, però el seu esforç per controlar que aquests models de llenguatge no escapin a la censura pot limitar iniciatives similars», assegura Ortiz.

Midjourney v5 is here! (for real this time, lol)



Here are some side-by-sides of my prompts, v4 vs v5, as well as some new prompts and crowd shots. I'll add more to this as I experiment.



🧵 pic.twitter.com/qSEZWQBXou — Nick St. Pierre (@nickfloats) 15 de marzo de 2023

Aquesta setmana també hi ha hagut novetats més enllà dels generadors de text. El laboratori d’investigació Midjourney va presentar dimecres Midjourney V5, el seu motor capaç de generar tota mena d’imatges a partir de les descripcions dels usuaris. Aquesta evolució obre la porta a imatges de molta més qualitat. Tanta que, en alguns casos, es fa difícil distingir entre fotos reals i el que ha creat la màquina. Ortiz apunta que el pròxim pas serà en els generadors de vídeo. «N’estem veient només el principi», adverteix.