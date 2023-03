Sis de cada deu espanyols han modificat els seus hàbits de consum en relació amb els electrodomèstics arran de la pujada dels preus de l’electricitat. Un canvi d’hàbits que es percep de forma notòria entre la població més gran de 40 anys, tot i que l’impacte és generalitzat a tots els grups d’edat i zones d’Espanya. Així ho apunta la segona edició de l’Informe sobre els electrodomèstics connectats de la companyia Haier, fabricant d’aquest tipus d’aparells i que analitza els hàbits de consum a les llars espanyoles any rere any.

L’informe detecta un creixement de la penetració dels electrodomèstics intel·ligents a les llars espanyoles el 2022. En aquest sentit, tres de cada deu llars (29%) ja disposen d’un electrodomèstic intel·ligent, cosa que representa una pujada de quatre punts respecte a l’any anterior, que apunta a una clara tendència de consum.

L’estalvi energètic, el més ben valorat

La pujada dels preus de l’electricitat ha portat gran part dels espanyols a identificar l’estalvi energètic com la característica més important dels electrodomèstics intel·ligents (59%), una opció que previsiblement continuarà tenint més força de cara a futur. L’estudi també revela altres característiques importants per als enquestats, com la comoditat (43%) i l’estalvi del temps (38%).

En relació amb les funcions més utilitzades d’aquests productes destaca la programació (52%), l’apagat i encès automàtic (51%) i, en tercer lloc, la connexió remota (48%). L’ús d’aquestes funcions també ha crescut de manera evident respecte a l’any passat. En l’actualitat, el 81% dels espanyols que tenen un electrodomèstic intel·ligent ja utilitzen o tenen previst utilitzar les diferents funcions que ofereixen. Aquesta xifra suposa un augment de set punts respecte al 2021.

L’estudi també posa de manifest que a més de la meitat dels espanyols (55%) els influeix en la seva decisió de compra el fet que un electrodomèstic sigui intel·ligent. I una altra dada: la meitat dels enquestats estarien disposats a pagar més per un model intel·ligent que per un de convencional, cosa que suposa un augment de 10 punts en només un any.