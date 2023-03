«Més de 3.000 milions de persones no estan connectades a internet. Des del Mobile World Congress treballem per resoldre aquest problema, però sabem que no ho arreglarem nosaltres: ho fareu vosaltres i ho esteu fent aquí a l’Hospitalet», ha afirmat el CEO de GSMA, John Hoffman, a l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, durant la presentació del projecte ‘Florida 6.0’.

Segons han explicat l’alcaldessa i el regidor d’Innovació, David Quirós, el projecte pretén convertir la segona planta del Mercat Municipal de la Florida en un centre de transformació digital de l’Hospitalet que, entre altres funcions, també passi a ser seu dels serveis de Regidoria i Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

D’aquesta manera, el projecte s’emmarca dins de la iniciativa local ‘L’Hospitalet 6.0’, una estratègia de digitalització per «convertir l’Hospitalet en una ciutat plenament connectada i on no hi hagi fractura digital». Marín ha agraït a Hoffman la seva presència durant la presentació i, minuts abans d’anar tots dos de tapes al bar Còrdova de l’Hospitalet, ha fet gal·la de com el Mobile té una «repercussió» en la ciutat més enllà dels quatre dies en què la Fira Gran Via acull l’esdeveniment amb diferents projectes locals, entre els quals ha ressaltat la importància del ‘Florida 6.0’.

Així, el pla, presentat a set setmanes de les eleccions municipals, compta amb un pressupost de 6,5 milions d’euros –dels quals quatre els aporta la Diputació de Barcelona i la resta són recursos municipals–, ocuparà una superfície útil de 1.900 m2 i tindrà un termini d’execució previst de deu mesos, una vegada s’iniciïn les obres, per la qual cosa s’espera que estigui totalment acabat d’aquí un any, aproximadament.

Equipaments per als veïns

Conscient de les crítiques i reticències d’entitats veïnals, Quirós ha fet menció a les demandes de col·lectius del barri de poder disposar les seves activitats i espais: «És la filosofia d’aquest equipament, també pensat per al barri i per al dia a dia», ha expressat el regidor d’Innovació.

Per la seva banda, Emilià Almodóvar, membre de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Florida, explica que mantenen els dubtes sobre el projecte i retreu que «es va prometre un procés participatiu per part de l’alcaldessa que no s’ha fet». «Les entitats estem mancades de locals. Només les associacions clientelars tenen i les altres som a la cua», manté Almodóvar, que, més enllà dels espais i el projecte ‘Florida 6.0’, reclama més actuacions que incideixin en «les causes del problema i no en les conseqüències».

La transformació de l’espai

L’equipament s’estructura en tres grans àmbits situats verticalment des del carrer de la Primavera fins al carrer de Sevilla. En una primera vertical, s’ubiquen l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i la Regidoria del districte.

«Aquest vol ser un nou model de regidoria del segle XXI basat en la digitalització i l’acompanyament actiu dels veïns en l’ús de la tecnologia. Una experiència original i única que traslladarem a la resta de districtes de la ciutat i podrà ser replicada en altres municipis del nostre entorn», ha afegit l’alcaldessa de l’Hospitalet.

En una segona vertical, al centre de l’equipament, s’ubicarà una zona d’activitats polivalent, amb una sala de 200 m2, sobre els paraments de la qual es podran projectar imatges i sons que «portin les persones usuàries a una experiència immersiva». Aquest espai funcionarà també com a sala d’actes, conferències i reunions, oberta al barri.

Per facilitar els accessos, entraran en servei dues escales mecàniques que comunicaran la planta del mercat amb l’equipament de la planta superior. També es formarà una façana interior vegetal al costat de l’edifici de l’avinguda de la Primavera, amb jardineres i plantes enfiladisses, i es generarà «una coberta verda a la terrassa de la planta segona del costat del carrer de Sevilla».