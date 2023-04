En només una setmana i mitja, aquest mes de novembre ja és un dels més negres en la fins ara feliç història de la indústria tecnològica. Uns dies després que Elon Musk anunciés el fulminant acomiadament de la meitat de la plantilla de <strong>Twitter</strong>, Meta, l’empresa propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, va anunciar aquest dimecres que feia fora 11.000 empleats, la retallada històrica més important de personal. Una sagnia laboral que s’ha estès a tot el sector i que apunta a importants canvis en l’ecosistema digital.

El mes passat, Meta va anunciar el seu segon trimestre consecutiu de caiguda <strong>d’ingressos</strong>, cosa que no havia passat mai des que la companyia va sortir a borsa l’any 2012. Amb el revés a l’imperi de Mark Zuckerberg al capdavant, els mals resultats del tercer trimestre van evidenciar problemes creixents per a un sector tecnològic acostumat fins ara a gairebé 20 anys de creixement ininterromput.

El retrocés de Silicon Valley no s’entén sense tenir en compte les turbulències econòmiques. L’augment de la inflació i dels tipus d’interès, la crisi de l’energia, els problemes a la cadena de subministraments i els vents de recessió han dibuixat un panorama preocupant.

En aquest context, les empreses busquen retallar costos i el primer a caure és la publicitat. Aquesta és ara el motor del negoci de la majoria dels negocis digitals, i el panorama actual suposa un torpede directe en la seva línia de flotació. És el cas de Meta, que factura un 98% dels ingressos en anuncis, i l’eficàcia que tenen s’ha vist colpejada per un canvi en les polítiques de privacitat d’Apple, però també pel final de les cookies i per la regulació europea.

Caiguda borsària

Les males perspectives s’han traduït en caigudes en picat a la borsa. Des de principis d’aquest fatídic 2022, el valor de Meta s’ha desplomat un 70%. Fins i tot el fabricant italià de xocolata Nutella val ara més que el rei de les <strong>xarxes socials</strong>. Cap ‘Big Tech’ ha esquivat aquest cop. Amazon ha retrocedit un 43%; Alphabet (la propietària de Google), un 35%; Microsoft , un 28%, i Apple , un 21%. Altres com Snap, Netflix, Tesla i Nvidia s’han enfonsat un 78%, un 54%, un 52% i un 49% respectivament.

Els experts apunten a un canvi cultural a Silicon Valley. «Hi ha hagut una bombolla en les valoracions d’aquestes empreses. Durant més d’una dècada vam creure que el seu creixement podia ser etern, però no és així», assenyala l’analista tecnològic Antonio Ortiz, que parla d’un «cop de realitat» després de l’augment del creixement i la rendibilitat dels seus negocis experimentat durant la pandèmia.

La companyia que millor ha resistit al panorama actual és Apple. Estimada en 2.278 bilions de dòlars, la firma de Cupertino és, de lluny, la més forta de la indústria tecnològica i el seu valor és similar al de Meta, Alphabet (Google) i Amazon combinades. Ortiz, autor del butlletí ‘Error 505’, assenyala que el pròsper negoci d’Apple respon al fet que «abusa de la seva posició de poder» i, per tant, «la seva principal amenaça és la regulació més que la crisi econòmica».

Retallades massives

Aquesta incertesa de cara al 2023 ha debilitat els resultats d’unes empreses tecnològiques que ara busquen estrènyer-se el cinturó a base de retallades de plantilla. L’onada d’acomiadaments afecta tota mena de companyies. A més de Meta i Twitter, Microsoft, Snap, Shopify, Coinbase i Stripe han acomiadat prop de 1.000 empleats; Lyft, 680; Netflix, 450, i Tesla i Oracle 200 més cadascuna. Tot i que de moment esquiven els cessaments, gegants com Apple, Amazon i Qualcomm han pres mesures com congelar les contractacions. Altres com Intel i Carbonissa planegen acomiadaments de fins a 1.000 treballadors que es concretaran durant les pròximes setmanes.

Aquesta onada de retallades laborals passa ara pels mals resultats del tercer trimestre de l’any i perquè moltes d’aquestes empreses es preparen per tancar l’any fiscal. Acomiadar ara els permetrà haver rebaixat els costos de cara a l’exercici següent i ser més eficients. Els experts assenyalen que part del sector tecnològic pot apuntar-se als acomiadaments per apuntar-se a la tendència dels grans actors.

Sigui com sigui, aquests acomiadaments, dramàtics per als empleats, permetran a les empreses tenir més contents els seus inversors. Les accions de Meta, sense anar més lluny, han crescut per sobre del 21% després de conèixer-se el seu pla per fer fora 11.000 empleats, l’acomiadament més voluminós del sector. Un fenomen de rebot que ja s’ha estès a altres empreses del sector. Tot i així, Ortiz adverteix que el mal moment de les grans tecnològiques pot ser un avís per a navegants: «Poden estar anticipant un 2023 de crisi».