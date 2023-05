Un eclipsi lunar és un bonic fenomen astronòmic que es produeix quan la Terra, la Lluna i el Sol s’alineen en l’espai de tal manera que l’ombra de la Terra cau sobre la Lluna, bloquejant parcialment o totalment la llum solar que arriba a l’únic satèl·lit natural de la Terra i creant un espectacle impressionant al cel nocturn.

Cal tenir en compte que els eclipsis lunars només es produeixen durant la lluna plena, mentre que els eclipsis solars es produeixen només durant la lluna nova, és a dir, durant l’absència de la lluna o, més aviat, quan la lluna no és visible des de la Terra perquè no reflecteix la llum del sol.

Costat nocturn

Un eclipsi lunar pot ser observat des de qualsevol lloc en el costat nocturn de la Terra. Això es deu al fet que l’ombra de la Terra és enorme en comparació amb la Lluna

Per entendre com es produeix un eclipsi lunar, és important tenir en compte les posicions i òrbites (o moviments) de la Terra, la Lluna i el Sol en l’espai. La Lluna orbita al voltant de la Terra en una trajectòria el·líptica, i la Terra orbita al voltant del sol de manera similar. Quan els tres cossos celestes estan alineats d’una manera particular, es produeix un eclipsi lunar.

Existeixen diferents tipus d’eclipsis lunars, incloent els eclipsis penumbràtics, parcials i totals, i cada un té el seu propi procés únic de formació.

Penombra i ombra

Un eclipsi lluna penumbràtic, per exemple, passa quan la lluna passa a través de la penombra de la Terra, que és la part més externa de la seva ombra. La penombra de la Terra és una regió menys fosca que l’ombra, que és la part més interna i fosca de l’ombra de la Terra. Durant un eclipsi penumbràtic, la lluna només passa a través de la penombra, cosa que es tradueix en un enfosquiment subtil de la seva brillantor.

Durant un eclipsi penumbràtic, la lluna pot aparèixer lleugerament enfosquida, però generalment no és tan vistós com un eclipsi lunar total o parcial, on la lluna entra en l’ombra de la Terra i es torna significativament més fosca. Els eclipsis penumbràtics també són menys comuns que els eclipsis lunars totals o parcials.

Visibilitat

Un eclipsi lunar pot ser observat des de qualsevol lloc en el costat nocturn de la Terra. Això es deu al fet que l’ombra de la Terra és enorme en comparació amb la Lluna. És per això pel que el pròxim eclipsi penumbràtic, que tindrà lloc el dia 5 de maig, serà visible a Àsia, Oceania, l’Àfrica i Europa, però amb prou feines serà visible a Espanya, a la Península –excepte en el nord-oest– i a les illes Balears, perquè coincidirà amb la sortida de la Lluna.

L’inici de l’eclipsi es produirà a les 17 hores i 15 minuts hora peninsular i el fenomen finalitzarà a les 21 hores i 30 minuts.

A més, l’eclipsi coincideix amb l’apogeu de la pluja de meteorits Eta Aquàrids, que van començar el seu espectacle de ràpids meteors que deixen esteles llargues i brillants el passat 15 d’abril. Desafortunadament, a l’haver-hi lluna plena dificultarà més la visió nítida de l’esdeveniment.