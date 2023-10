En qualsevol procés industrial un dels objectius que es busca és automatitzar els diferents processos per, en definitiva, assolir el màxim resultat. La tecnologia 4.0, o coneguda també com a fabricació intel·ligent és la nova revolució industrial i està pensada precisament per facilitar els processos de manera automatitzada i per implantar sistemes digitals. Posar-se en mans de professionals acreditats i qualificats és indispensable per aconseguir la major eficàcia dels diferents sistemes. La tecnologia 4.0 pot arribar a qualsevol camp industrial, empresarial o sistema productiu.

AETECH vol liderar el camí cap a la digitalització intel·ligent de la indústria

AETECH és una empresa que acredita una trajectòria de 40 anys d’experiència en el camp tecnològic i que li permet oferir solucions a la indústria 4.0 gràcies al seu equip format per un centenar d’especialistes. Des de la seva fundació la companyia gironina ha anat evolucionant i sumant camps d’acció fins a expandir-se en el mercat internacional. El projecte fet per a Coca-Cola European Partners va esdevenir un referent internacional en aquest àmbit. Garanteix la confiança de més d’un miler de clients i desenvolupa des de projectes d’instal·lacions elèctriques fins a d’altres d’automatització, control i gestió de la producció.

Conceptes com «efficiency, productivity, just in time, paperless, time to market, quality & regulatory compliance o asset performance són conceptes necessaris en una fàbrica» i en aquest àmbit AETECH té les millors solucions perquè les empreses i indústries s’adaptin a les demandes del mercat. El seu equip humà d’especialistes està preparat per a digitalitzar la «teva fàbrica per a optimitzar recursos, reduir esforços i millorar resultats Integrant sistemes MES (Manufacturing Execution System), MOM (Manufacturing Operations Management) i IIoT (Industrial Internet of Things)».

Per a descobrir com les seves solucions poden potenciar l’empresa en l’era de la indústria 4.0 es pot visitar i consultar la seva pàgina web on es detallen tots els seus camps d’acció. I per completar el cicle d’atenció personalitzada 360 º, el seu servei d’assistència 24/7 és el seu suport permanent per augmentar l’eficiència i l’eficàcia de la fàbrica del client.

IntTec garanteix i ofereix solucions personalitzades

INTEGRACIONS TECNOLÒGIQUES 2016, S.L. (IntTec) és una empresa gironina especialitzada en la integració i transformació digital de la indústria. Amb més de 20 anys d'experiència en informàtica industrial i automatització, el seu equip de professionals ofereix solucions personalitzades per a ajudar les indústries de diversos sectors a aconseguir els seus objectius. Es destaquen en la implementació de la indústria 4.0 mitjançant l'ús de tecnologies capdavanteres com la connectivitat industrial,cloud computing, IIOT, robòtica, entre d'altres.

La digitalització adapta la producció al ràpid canvi de la indústria 4,0 busca eliminar les accions humanes, reduir els costos laborals, eliminar errors i agilitzar la informació. A més, l'anàlisi de dades permet anticipar errors de procés o de qualitat, la qual cosa ens permet executar accions preventives en lloc de correctives. Això condueix a la millora de l'eficiència (OEE) i la reducció del temps de parada de la màquina, la qual cosa al seu torn redueix el consum energètic i augmenta la productivitat.

Un exemple de com IntTec ajuda en la digitalització de les empreses és la creació de SmartMed. És un robot revolucionàri altament eficient i fiable que combina la robòtica amb sistemes tradicionals de farmàcia. La seva finalitat es la d’ajudar a les farmàcies a millorar l’ eficiència i el servei cap al client, evolucionant cap a una versió moderna i adaptada a les necessitats de la societat actual. El robot pot desplaçar-se pel magatzem i passar els productes necessaris a través d'una rampa, la qual cosa estalvia temps i esforç. També s'encarrega de l'emmagatzematge dels productes en la farmàcia, col·locant-los automàticament en els calaixos. A més, el revolucionari sistema FarmaSelf 24, permet a les farmàcies vendre productes de parafarmàcia les 24 hores del dia, fins i tot quan la farmàcia està tancada.