Saps per a què serveix la icona de doble fletxa de WhatsApp?

L'aplicació de WhatsApp s'ha consolidat com una de les més importants del nostre dispositiu. Aquesta eina és perfecta per mantenir contacte directe amb els nostres amics, familiars o per feina. Així doncs, és normal que amb el pas dels anys es vagi actualitzant per tal de no perdre la seva posició en el rànquing. En aquest article coneixereu una de les seves noves funcionalitats: la icona amb la doble fletxa.

La plataforma està dissenyada per permetre als usuaris comunicar-se de diverses maneres, des de missatges de text, fotos i notes de veu, fins a trucades i videotrucades. I encara que podríem pensar que ja ho fa tot, l'aplicació, des de Meta continuen treballant per millorar les possibilitats de comunicació en tots els aspectes.

En aquest sentit, WhatsApp ha agilitzat el procés de reenviament de missatges mitjançant la introducció d'un nou botó d'acció que apareix al costat d'un fitxer compartit en un xat, permetent accedir directament a la llista de converses en fer-hi clic.

Descobreix com agilitzar l'enviament de missatges amb aquesta nova funcionalitat de WhatsApp / -

Accions que pots fer

Els usuaris de WhatsApp poden reenviar missatges i actualitzacions de canals entre xats, encara que amb certes limitacions per evitar el correu brossa, com l'aparició del botó quan un missatge ha estat reenviat moltes vegades. Anteriorment, per reenviar un missatge calia prémer-lo i després seleccionar la icona d'una fletxa apuntant cap a la dreta.

Ara aquesta acció s'ha simplificat amb el nou botó que mostra un disseny renovat amb dues fletxes apuntant cap a la dreta. Aquest botó no només es desplega en fer clic sobre el missatge, sinó que també apareix al costat d'un fitxer multimèdia al mateix xat.

El botó de doble fletxa permet compartir el fitxer de manera ràpida, eliminant la necessitat de seleccionar-lo manualment i obrint automàticament la llista de converses per triar el destinatari.

Got something to sell? WhatsApp Business is all about helping you connect 🤝 with customers pic.twitter.com/pD0ZUQqKDO — WhatsApp Business (@whatsappbiz) March 13, 2024

Si encara no veus aquest nou botó a la teva aplicació de WhatsApp, és possible que encara no tinguis instal·lada la darrera versió. Et recomanem verificar si tens la darrera actualització. En cas de tenir-la, si encara no apareix el botó, és només qüestió de temps perquè s'implementi al dispositiu.