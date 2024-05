Descobreix com fer que la bateria de l'iPhone duri molt més

Si tens un iPhone compte en estar-lo endollant tota l'estona al corrent per carregar la seva bateria. Tenim tendència a carregar la bateria cada dos per tres i això el que fa és perjudicar el rendiment i la bateria del nostre mòbil. No podem pretendre que sempre estigui al 100% de bateria. Avui t'expliquem com fer que la bateria del teu iPhone et duri més.

El primer que has de saber és que tancar les aplicacions de manera compulsiva no us ajudarà a estalviar bateria. Aquest costum de tancar-ho tot pot tenir fins a l'efecte contrari al que busquem. Per què? Perquè el que fa l'iPhone és tornar a carregar totes les aplicacions quan les tornis a obrir i, per tant, gastes bateria.

Un altre dels mites que circulen sobre com estalviar bateria és desactivar la connectivitat del mòbil, com ara el Wi-Fi o les dades mòbils. Ho sento, però això tampoc no és efectiu. Desactivar la connectivitat pot arribar a limitar la funcionalitat del teu iPhone i no necessàriament perllongarà l'autonomia de la bateria de manera significativa.

Com allargar la vida de la bateria de l'iPhone

Duem a terme moltíssimes activitats que, al llarg del dia, acaben deixant-nos sense bateria. Aquests hàbits no només dilapiden el percentatge d'energia de l'iPhone, també poden perjudicar la capacitat per tornar a carregar-se. Per mantenir el telèfon encès durant més temps, només has de seguir aquests consells:

Limita la brillantor de la pantalla: la pantalla és un dels elements que consumeix més energia en un dispositiu mòbil. Reduir la brillantor al mínim us ajudarà a prolongar la durada de la bateria.

Quan haig de carregar el meu iPhone? / pvproductions

Mode estalvi d'energia: aquesta funció redueix el rendiment del dispositiu i desactiva certes funcions no essencials per prolongar la durada de la bateria. Activa-ho quan necessitis conservar energia durant períodes prolongats.

aquesta funció redueix el rendiment del dispositiu i Activa-ho quan necessitis conservar energia durant períodes prolongats. Tancar aplicacions en segon pla: encara que iOS està dissenyat per gestionar les aplicacions en segon pla, és convenient tancar aquelles que no utilitzeu. Què és això de les aplicacions en segon pla? És una funció que permet que les aplicacions es vagin actualitzant malgrat que no les estiguem usant . El que s'aconsegueix en tenir aquesta funció activada és millorar l'experiència de l'usuari, ja que aquest no haurà d'esperar que es carreguin totes les novetats o us entrin tots els missatges quan utilitzeu novament aquesta aplicació.

encara que iOS està dissenyat per gestionar les aplicacions en segon pla, Què és això de les aplicacions en segon pla? . El que s'aconsegueix en tenir aquesta funció activada és Optimitzar la configuració : és bo revisar i ajustar la configuració del teu iPhone per optimitzar el consum d'energia. Desactiva les funcions que no necessites, com ara l'actualització automàtica de correu electrònic o la geolocalització constant.

: és bo revisar i ajustar la configuració del teu iPhone per optimitzar el consum d'energia. Evita temperatures extremes: les temperatures extremadament altes o baixes poden afectar negativament el rendiment de la bateria. Per exemple, si aneu a la platja , no deixeu el vostre telèfon al Sol durant molt de temps.

les temperatures extremadament altes o baixes poden afectar negativament el rendiment de la bateria. Per exemple, Actualitzacions: cal actualitzar el programari, ja que moltes vegades s'hi inclouen millores en la gestió i el rendiment del telèfon.

A part de seguir tots aquests consells perquè la bateria del teu iPhone aguanti molt més, és molt important aprendre a carregar bé. No s'han d'utilitzar cables o carregadors que no siguin els originals del telèfon i tampoc no convé deixar el mòbil carregant durant hores, ja que això l'únic que fa és fer malbé la bateria.