El sistema operatiu del mòbil pot deixar de ser compatible amb WhatsApp

WhatsApp és una de les eines més utilitzades arreu del món. És una aplicació fàcil d'utilitzar i molt intuïtiva. A més, les seves constants actualitzacions fan que no perdi la seva posició. Però, què passarà en uns dies? No tots els telèfons tenen les mateixes característiques i això provocarà que WhatsApp no es pugui actualitzar en tots els mòbils, provocant que, hi hagi canvis importants en determinades marques de telèfons. Descobreix quines marques són i què passarà amb WhatsApp.

A partir de l'1 de juny, WhatsApp deixarà de funcionar en 36 models de telèfons

Per què WhatsApp no funciona al meu dispositiu?

L'aplicació, que compta amb més de 2.000 milions d'usuaris actius a tot el món, estableix uns requisits mínims del sistema operatiu per assegurar que l'aplicació tingui accés a les funcionalitats i seguretat necessàries.

En aquest sentit, els dispositius que executen versions anteriors d'Android o iOS no poden instal·lar la darrera versió de WhatsApp. A més, els fabricants poden deixar d'oferir actualitzacions del sistema operatiu per a models més antics, cosa que impedeix que els usuaris mantinguin el seu WhatsApp actualitzat.

Les actualitzacions de WhatsApp no són compatibles amb tots els sistemes operatius / SHUTTERSTOCK

Els 36 telèfons on deixarà de funcionar WhatsApp

Per això, WhatsApp té previst l'1 de juny ficar una nova actualització que no serà compatible amb aquests models de telèfons:

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei:

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony:

Sony Xperia M

Lenovo:

Lenovo A820

ZTE:

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Altres marques:

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Arxos 53 Platinum

Apple: