Alerta per estafa a Vinted i Wallapop: et quedes sense diners i sense producte

A les alertes per possibles casos d’estafa que fins ara s’havien donat a conèixer a Wallapop i Vinted i en altres plataformes de compravenda de productes de segona mà, com aquelles en què els estafadors aconsegueixen les dades bancàries i/o informació personal del venedor, s’hi han afegit noves amenaces.

Són nombrosos els usuaris que estan informant de situacions en què els compradors afirmen que no reben els articles que han demanat, sinó altres per error, i eleven una denúncia a la plataforma, de manera que el venedor ha de reemborsar els diners al comprador i finalment el venedor es queda sense el producte i sense els diners.

És el cas d’Ángel Hernández (@angelhernandezbiz), que explica a TikTok la seva història amb un usuari holandès, que li va comprar peces per valor de 225 euros a Vinted. No obstant, al rebre el paquet, la capsa era completament diferent del que va enviar i a l’interior hi havia un tauler d’escacs.

Hernández va denunciar la situació a Vinted, que finalment va donar la raó a l’usuari holandès i aquest es va quedar les peces i els diners.

El ‘tiktoker’ alerta els usuaris d’aquestes plataformes perquè no caiguin en estafes: «Al fer un enviament assegureu-vos de fer fotos a l’embalatge, tant de l’etiqueta, com de la caixa i la peça de dins. Us recomano no enviar mai aquestes fotos al comprador, tot i que us les demani».