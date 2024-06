Truc de whatsApp: com saber què diu un àudio sense escoltar-lo

El món del WhatsApp va arribar per revolucionar les relacions entre les persones i és habitual veure les evolucions que té l’‘app’ per estar a l’última, donar cada vegada més facilitats a l’usuari i fer el dia a dia més senzill. Des del primer moment en què només es podien missatges escrits, l’evolució va passar a les fotos, els vídeos, els àudios i les videotrucades a través de l’ús de dades d’internet. Ara, tothom té instal·lat al seu telèfon l’aplicació per mantenir-se connectat amb els seus éssers més pròxims.

Però no és l’única revolució tecnològica dels últims anys. WhatsApp ja et deixa tenir contacte amb la Intel·ligència Artificial i es pot xatejar amb la màquina sempre que es vulgui. Els països estan desenvolupant la IA per posar-la al seu servei i cada vegada són més les coses a les quals es pot aplicar i amb resultats més fiables. I és que la tecnologia ajuda l’ésser humà en cada vegada més coses.

Nova opció de WhatsApp

A tots ens ha passat alguna vegada, el no sentir àudio mentre som en un lloc públic o al voltant de molta gent. Aquesta nova opció de l’aplicació et permet saber què diu un missatge d’àudio sense haver d’escoltar-lo. A continuació, t’expliquem aquests ràpids i senzills passos perquè aquest missatge es transfereixi a text i puguis llegir el que deia, en comptes d’escoltar-lo. Però perquè l’altra persona se n’assabenti, és necessari descarregar una tercera aplicació. A continuació, els passos per transcriure els àudios en missatges. El primer que has de fer és descarregar una aplicació de tercers per fer aquest truc i seguir els passos següents: