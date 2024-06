La nova publicitat d'Instagram: obligatòria per a tots

Les xarxes socials serveixen per mostrar contingut i fer virals certs vídeos, imatges, articles, cançons, etc. Però, hi ha alguna altra manera de fer publicitat a Instagram, a part d'ADS i les publicacions de perfil? La plataforma està provant una nova funcionalitat, en la qual, hi haurà espais publicitaris d'entre tres i cinc segons i no es podran ometre. Alguns usuaris ja l'han provat; t'ho expliquem!

Aquest servei de Meta ja introdueix continguts promocionals al 'feed' en tots els comptes que pertanyin a persones majors de 18 anys. Amb ells, els anunciants poden arribar a més persones o augmentar el reconeixement de la marca.

La companyia treballa en una nova característica anomenada Ad Break (Pausa publicitària), que introdueix publicitat a Instagram d'una manera diferent de l'actual, és a dir, apareixent abans de la reproducció d'un vídeo, com ha advertit Android Authority.

Per veure cert contingut, hauràs de veure publicitat obligatòria / ShutterStock

Així s'indica a la part inferior d'aquest, on es mostra la durada de l'anunci, entre tres i cinc segons, i un botó d'informació per conèixer com funciona aquesta característica. En prémer-ho, s'informa que "les pauses publicitàries són una nova manera de veure anuncis a Instagram".

En aquesta alerta, la xarxa social també informa els usuaris que "de vegades" és possible que vegin "un anunci abans de seguir navegant", segons han pogut comprovar recentment alguns usuaris i recull el mitjà esmentat.

Aquestes persones han compartit la seva experiència a Reddit i X (abans Twitter), on han criticat la seva implementació, ja que interromp l'experiència de navegació a la plataforma. De moment, Meta no ha comunicat oficialment el desplegament d'aquesta funcionalitat.