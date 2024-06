Descobreix la nova funcionalitat de WhatsApp: un bloqueig intel·ligent

WhatsApp és l'aplicació de mòbil més utilitzada per a comunicar-nos. La seva gran funcionalitat i eines fa que sigui un imprescindible per joves, adults i gent gran. Aquesta eina ens facilita compartir la ubicació en directe, imatges, vídeos, missatges de veu, etc. La veritat és que ens trobem davant una eina molt útil. Però, coneixes aquesta nova funcionalitat? Bloqueja converses i troba-les ràpidament.

Moltes vegades, es produeixen converses incòmodes, o bé hi ha contactes que és millor que romanguin ocults. Fins ara, WhatsApp no permetia mantenir un xat ocult o privat, més enllà del menú xats arxivats. Tot i això, molta gent no sap que la plataforma ja dona aquesta opció.

La nova funció de WhatsApp

L'aplicació ha introduït una funció nova que és capaç de bloquejar les converses. Així, la plataforma explica que, en bloquejar un xat, la conversa es mou de la safata d'entrada a una carpeta especial, accessible únicament mitjançant dades biomètriques, com ara el codi d'accés del dispositiu, una empremta digital o el reconeixement facial.

Per ells, en bloquejar els missatges, tant el contacte com el contingut de la notificació s'amaguen, mostrant únicament el missatge següent: "1 missatge nou". Aquesta opció de WhatsApp rep el nom de "Restringir Xat" a Android, i "Bloquejar Xat" a iOS.

Com restringir un xat de WhatsApp a iOS?

Per restringir una conversa a iOS, cal seguir els passos següents:

Cerca el xat i prem sobre el nom del contacte.

Toca els tres punts verticals a la cantonada superior dreta i selecciona "Restringir Xat".

a la cantonada superior dreta i selecciona En fer-ho, WhatsApp et demanarà que proporcionis el teu rostre, l'empremta dactilar o el PIN del telèfon.

Quan ho hagis fet , t'apareixerà una nova opció a la interfície anomenada "Xats Restringits".

En prémer sobre aquesta opció, e t demanarà les teves dades biomètriques.

Un cop dins, podràs veure tots els xats restringits.

Com restringir un xat de WhatsApp a Android?

Per restringir una conversa a Android, cal seguir els passos següents:

Localitza el xat i obre'l.

Toca el nom del contacte, llisca cap avall i selecciona 'Bloqueja'.

Tria un mètode de protecció (empremta dactilar o contrasenya) per confirmar el bloqueig.

Quan ho hagis fet, t 'apareixerà una nova opció a la interfície anomenada "Xats Restringits".

En prémer sobre aquesta opció, et demanarà les teves dades biomètriques.

Un cop dins, podràs veure tots els xats restringits.

Bloqueja els contactes que no t'interessin i troba ràpidament les seves converses / zaozaa09

Diferències entre xats arxivats i restringits

Arxivar xats et permet amagar converses individuals o grupals, per així facilitar una millor organització del text. Si voleu accedir a aquesta opció, us apareixerà un menú a la part superior. No obstant això, a diferència de bloquejar o restringir xats, no cal posar una contrasenya per veure la conversa.