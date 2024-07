El fiasco de l’app antiporno

El Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública va presentar dilluns l’aplicació per a mòbils Cartera digital beta, el sistema de verificació de l’edat per limitar l’accés de menors a continguts no apropiats, com la pornografia, un mandat no només de la futura llei de protecció digital als menors sinó de l’actual normativa audiovisual.

Quan el sistema sigui una realitat, els majors d’edat que vulguin consumir aquest tipus de vídeos –almenys, en webs sotmeses a la jurisdicció espanyola– hauran de disposar d’una targeta virtual que acrediti la seva majoria edat. La primera versió de l’eina estarà disponible a finals d’estiu.

Quines webs afecta?

De moment, només estaran obligats a sol·licitar la verificació de l’edat les plataformes d’intercanvi de continguts per a adults establertes a Espanya. És a dir, en quedarien fora les webs més visitades, com Pornhub, a la qual es podrà continuar accedint sense traves.

Què passa amb la resta de webs?

El ministeri ha demanat la col·laboració de la resta d’agents digitals perquè s’afegeixin a la iniciativa. Ho ha reclamat, per exemple, a aplicacions de missatgeria instantània i xarxes socials (a Twitter –ara anomenada X- també hi circula molt porno).

"Si ets a Telegram i estàs intercanviant contingut per a adults, Telegram té l’opció [és voluntari] de trucar a la nostra aplicació i verificar que ets major d’edat abans que consumeixis aquest contingut", va explicar dilluns Carmen Cabanillas, directora general de Governança del Ministeri de Transformació Digital.

L’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) gestionarà un llistat de pàgines amb contingut per a adults no sotmeses a la jurisdicció espanyola perquè els navegadors puguin verificar la majoria d’edat de l’usuari.

Què passarà el 2027?

El sistema europeu eIDAS2 estableix l’obligatorietat per part de les plataformes de continguts d’acceptar l’ús de carteres europees d’identitat digital com a molt tard l’octubre del 2027.

"Ens estem avançant i demanant a les plataformes que s’avancin amb nosaltres perquè el que està en joc creiem que ho justifica", ha remarcat el ministre José Luis Escrivá.

En tot cas, els usuaris que vulguin saltar-se els filtres podran utilitzar una VPN estrangera (un sistema que creï una connexió de xarxa privada entre dispositius a través d’internet).

Com funcionarà l’app?

Cartera digital beta serà una aplicació mòbil que emmagatzemarà de forma segura la credencial de majoria d’edat. El sistema incorporarà una doble autentificació per evitar que els menors hi accedeixin a través dels dispositius d’adults.

La credencial de majoria d’edat serà anònima i no contindrà cap altra dada personal per garantir la seguretat de l’usuari. Descarregar l’aplicació serà voluntari. No servirà només per a la credencial de la majoria d’edat sinó també per guardar altres documents, com els títols universitaris o el certificat d’empadronament. Per acreditar la majoria d’edat, es necessitarà el sistema clau o el DNI electrònic i l’usuari tindrà una targeta virtual anònima. Quan accedeixi a una plataforma de contingut per a adults, la web sol·licitarà un codi QR que s’haurà d’escanejar per demostrar la majoria d’edat.

Tindrà data de caducitat?

Caducarà cada 30 dies per impedir que les plataformes puguin fer un perfil dels usuaris. Això no significa que els majors d’edat puguin accedir només 30 vegades al mes a continguts pornogràfics.

A quina edat accedeixen els menors al porno?

Segons l’últim estudi del Centre Reina Sofía de Fad Joventut, la mitjana d’edat del primer contacte amb el porno és als 13 anys.