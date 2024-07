Protecció de Dades investiga empreses per l'ús de patrons addictius en xarxes, videojocs i porno

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat aquest dimecres un informe que demostra que les xarxes, plataformes, aplicacions, videojocs o la indústria del porno, en el seu tractament de les dades personals dels usuaris, inclouen “patrons addictius” per intentar enganxar-los i augmentar el seu temps de connexió. La directora de l'AEPD, Mar España, ha avançat que l'agència investiga diverses empreses per l'ús de patrons addictius a les plataformes d'internet.

"Tenim reclamacions sobre aquest tema a l'agència i el prioritzarem", ha explicat Mar España durant la presentació de l'informe que categoritza una trentena de patrons addictius. La directora de l'AEPD no ha esmentat les empreses investigades per motius de confidencialitat, però ha recalcat que és un treball "prioritari" en el marc del Comitè Europeu de Protecció de Dades i que l'agència serà "bel·ligerant" per exigir a la indústria de internet que compleixi les seves obligacions.

'Streaming', 'scrolling' infinits, recompenses en els jocs o la reproducció automàtica són alguns dels patrons addictius

Segons recull l'estudi, el model de negoci de moltes empreses a internet consisteix a intentar "allargar les sessions dels usuaris, incrementar el nivell de compromís i la quantitat de dades personals que es recullen". Tot això amb una finalitat econòmica: "Aquests factors tenen un impacte positiu en la rendibilitat de la inversió realitzada en el desenvolupament i el manteniment d'aplicacions i serveis que teòricament s'ofereixen de forma gratuïta o a un cost molt reduït", denuncia la investigació.

"Aquestes estratègies addictives són omnipresents i saben com funciona el comportament humà i l'utilitzen en contra de la salut" Mar Espanya — Directora de l'Agència de Protecció de Dades

Per això, els proveïdors usen patrons de disseny" enganyosos i addictius", que tenen impacte en els "drets i llibertats de tots els usuaris i, en particular, per al dret a la integritat física i psíquica de la infància i l'adolescència". I és que l'impacte addictiu és més gran, segons l'AEDP, quan s'utilitzen dades de persones vulnerables, com ara menors o adolescents, cosa que pot afectar "la seva autonomia i el seu dret al desenvolupament".

Els patrons

L'informe demostra com els tractaments de dades inclouen operacions específiques "enganyoses", amb l'objectiu d'influir en les decisions dels usuaris, generar noves dades i fer un perfilat, que permet personalitzar de forma minuciosa les estratègies addictives.

El document classifica els patrons addictius en diversos nivells, entre els quals s'inclouen els' streaming' i 'scrolling' infinits, les recompenses en els jocs, la reproducció automàtica, les col·leccions d'insígnies o trofeus, l'aprovació o comparació social, els missatges d'alerta, notificacions d'activitat d'altres usuaris i un llarg etcètera.Espanya ha assegurat que aquestes estratègies addictives són" omnipresents" a les xarxes, videojocs i la indústria del porno, que "saben com funciona el comportament humà i l'utilitzen en contra de la salut". I ha posat com a exemple els proveïdors de contingut pornogràfic, el gran negoci del qual, segons la directora de l'agència, "no és el que cobren dels consumidors o adults que pugen vídeos, sinó les dades de consum sexual que es venen a les empreses de màrqueting".

A les accions que emprengui Espanya, se sumen els dos procediments sancionadors oberts per la Comissió Europea, per possible incompliment del Reglament de Serveis Digitals, contra TikTok i Meta, també pels patrons addictius. Així mateix, TikTok Lite ha anunciat la suspensió després que la Comissió fes pública la seva intenció d'imposar mesures provisionals suspenent la funció que recompensava econòmicament el temps addicional davant de la pantalla.