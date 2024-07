Vols saber si tens el mòbil hackejat?

Tenir mòbil representa tenir accés a una finestra dins un món paral·lel; en el qual, tenim informació privada, tant de comptes corrents, com de xarxes socials... Això és un fet i els hackers ho saben. Així doncs, cada vegada hi ha més esforços en intentar entrar en el mòbil dels usuaris per espiar què veuen, quines són les seves contrasenyes, el compte bancari, etc. Si vols saber si tens el mòbil punxat o hackejat, has d'estar atent als senyals que et mostrem.

Mantenir la seguretat als nostres dispositius mòbils s'ha convertit en un dels nostres principals objectius. Per això has de prestar atenció a qualsevol moviment estrany que detectis al teu mòbil. Aquests són alguns dels senyals que ens podrien indicar que el nostre telèfon ha estat hackejat:

El telèfon intel·ligent fa comportaments estranys com apagar-se o reiniciar-se sense previ avís. També pot ser que s'obrin apps automàticament, que s'escalfi massa o que les aplicacions triguin a obrir-se.

També pot ser que La bateria es consumeix molt ràpidament. L'autonomia depèn molt de si mantens moltes aplicacions obertes, si tens la brillantor molt alta i altres motius similars, però, si habitualment et durava un temps considerable i ara dura cada cop menys, pot ser degut a un hackeig.

El mòbil se sobreescalfa. Això es pot deure a molts factors, com l'exposició directa al Sol o que s'estigui fent treballar massa al dispositiu, però si això no passa és un factor a tenir en compte.

Si triga molt a encendre's o apagar-se.

Si desapareixen contactes de l'agenda i n'apareixen d'altres.

Si es reben molts missatges de desconeguts i estranys.

Si les dades d'Internet es consumeixen molt aviat sense navegar massa.

Telèfon punxat

És important comprovar si l'aparell està hackejat mitjançant l'IMEI. Per saber quin és el nostre IMEI, cal marcar '*#06#'. Si al final del codi que es mostra apareixen dos zeros, vol dir que hi ha algú que ens sent les trucades. Si apareixen tres zeros, implica que senten les trucades, llegeixen els missatges i veuen els nostres fitxers i fotografies.

Cal tenir en compte que el número amb dos zeros pot tractar-se de la companyia de telèfon. Per evitar confusions, pots cercar per Internet quin és l'origen del número i assegurar-te si és preocupant o no.

Estan espiant les trucades privades?

Amb l'objectiu de saber si algú està escoltant les converses privades, cal marcar el codi ‘*#21#’. El mòbil us alertarà en cas que us estiguin espiant.

Com solucionar el problema?

Per desactivar el desviament de trucades, es pot recórrer a l'apartat “Ajustaments” destinat al desviament de trucades o col·locar el codi “**##002#”. També es pot optar per esborrar tot el que hi ha al mòbil. Per fer-ho, l'ideal és primer fer una còpia de seguretat i, a continuació, buscar l'opció 'Esborrar totes les dades'.

Com evitar que et hackegin?

Perquè una situació com aquesta no es torni a repetir, hem de tenir en compte una sèrie de precaucions. D'aquesta manera ens assegurarem que no es repeteixi el hackeig del mòbil: