Vols saber si hi ha relació entre la memòria del telèfon i el pes d'aquest?

Els telèfons mòbils són el nostre complement. Els duem a tot arreu. A més, en ells, apareix molta informació personal i intransferible. Així doncs, és un essencial en les nostres vides, tant per fer pagaments, com per consultar qualsevol tràmit... I per descomptat és el lloc on emmagatzemem totes les fotografies que fem per penjar a les xarxes socials. Així doncs, és normal que, la memòria del telèfon moltes vegades quedi plena. Però, el pes del telèfon també varia quan la memòria està plena?

Totes les dades, vídeos o música s'emmagatzemen al petit disc dur intern que tenen els mòbils. Què passa amb aquestes dades? Tenen un pes significant?

Pesa més un telèfon amb la memòria plena que buida?

La pregunta de si un telèfon pesa més amb la memòria plena que buida és una d'aquestes curiositats que barreja tecnologia i física d'una manera interessant. Per conèixer la resposta, cal saber de quina manera s'emmagatzemen les dades digitals i saber com funcionen els electrons.

En aquest sentit, les dades emmagatzemades a la memòria d'un telèfon són una sèrie de bits, és a dir, representacions electròniques de 0 i 1. Aquests bits són gestionats mitjançant l'estat dels transistors als xips de memòria, que tenen unes estructures en forma de cel·la que serveixen per emmagatzemar les partícules plenes de memòria.

Tens el mòbil ple de fotos i vídeos? / freepik

I és en aquest punt quan entren en joc els electrons, les partícules subatòmiques amb una càrrega elèctrica negativa. Aquests canvis a l'estat dels transistors impliquen canvis en la posició dels electrons, que quan s'ocupa espai de memòria passen a formar part de les cel·les. Això implica que ara alguns electrons lliures estan en un espai més reduït.

L'equació de la relativitat d'Albert Einstein

Una de les propietats físiques més importants és, quan un electró està atrapat en un espai reduït, té més energia. I ara hi entra en joc la famosa equació d'Albert Einstein: E = mc², on E és l'energia, m és la massa i c és la velocitat de la llum. Segons aquesta equació, els electrons atrapats, en tenir més energia, pesen una mica més. Això ve a dir que un telèfon amb la memòria plena sempre pesarà una mica més.

Això no obstant, a efectes pràctics, aquesta quantitat extra de massa és tan minúscula que no és possible detectar-la amb les eines actuals. Per això, el pes del telèfon no canvia depenent de si la memòria és més o menys plena.