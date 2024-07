Les 4 noves funcionalitats de Google Maps

Google Maps és una de les aplicacions més utilitzades i és que, aquest aplicatiu ens ajudarà a trobar els llocs ràpidament. Que hi hagi una aplicació que ens marqui el camí que hem de seguir per arribar el nostre destí és una de les millors coses que ens ha donat la tecnologia i la digitalització. Així doncs, aquesta notícia t'interessa i molt; ja que, aquest estiu durant les vacances utilitzaràs moltíssim l'aplicatiu i has de conèixer les quatre noves funcionalitats que ha afegit, per tal de facilitar els nostres viatges.

A més, has de saber que no sempre et mostrarà la ruta més curta.

Lens: informació a només un clic de tu

Google Lens s'incorpora a Maps i això us ajudarà a obtenir informació sobre els llocs on aneu. Només necessites treure el teu telèfon i anotar als monuments, edificis, places i altres llocs, Lens s'encarregarà d'oferir-te tota la informació necessària.

Així doncs, els teus viatges tindran més comoditat i podràs saber la història dels llocs que visitis i ressenyes amb tan sols Google Maps al teu telèfon mòbil.

La intel·ligència artificial arriba també al Maps

La IA no és res de nou per a nosaltres. Van avisar que arribaven per quedar-se i així està sent. Fins i tot, els cotxes van incloent algunes opcions com ChatGPT en els seus models i Google no ha volgut quedar-se enrere.

D'aquesta manera, Google Maps incorpora la IA perquè puguis fer preguntes i mantenir-hi converses. Això ajudarà a conèixer més informació del lloc on viatges i a planificar millor les teves vacances.

La intel·ligència artificial s'ha afegit a Google Maps / -

Project Green Light: la funció que ajuda a millorar el trànsit

En resum, es tracta d'una nova funció destinada a millorar el trànsit a les carreteres. En altres paraules, mesurarà en temps real la situació i els patrons del trànsit per recomanar quines decisions prendre.

Amb això aconseguirà que el flux de vehicles estigui molt més controlat i que hi hagi un nombre més baix d'embussos. Es tracta d'una funció força útil que ajudarà tots els conductors a no estressar-se quan es trobin un embús enorme.

Vista en viu: ja no et perdràs amb tanta facilitat

Aquesta funció servirà per millorar l'orientació en diferents llocs com aquelles zones que són més recòndites o que tenen poca senyalització. Per això, amb la vista en viu t'aniran sortint indicacions de per on hauries d'anar, així millora molt l'orientació i activar-la és molt senzill, ja que t'apareix quan dones a “com arribar” a una destinació.

Perquè totes aquestes funcions estiguin disponibles al telèfon haureu de tenir instal·lada la darrera versió de Google Maps. És senzill, pel fet que tant a la Play Store com a l'Apple Store et sortirà el botó d'actualitzar l'app. De fet, en molts casos es descarregarà sola la versió.