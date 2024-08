Un hacker professional revela tot el que no has de fer a Internet

Actualment, estem pràcticament fusionats amb Internet. Dia rere dia, la interconnexió és cada vegada més gran, però, tot i estar tan endinsats en el món digital, moltes vegades són pocs els coneixements que tenim respecte a les maneres molt diverses i desafortunades que podem sortir perjudicats a causa de les xarxes.

Per tant, un hacker professional ha decidit compartir els seus secrets per incentivar una navegació a Internet més segura, alertant sobre quins són els errors més grans que, de mitjana, les persones solen comentar. Per tant, si segueixes aquests consells, probablement t'estalvies un parell de disgustos durant les teves deambulacions al món intangible: