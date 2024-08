El 'Bluesnarfing': la nova estratègia dels ciberdelinqüents per accedir a les dades del telèfon

Tenir les dades d'Internet engegades, el wifi o el Bluetooth sol ser molt normal, però saps que això és un perill per a la teva privacitat? Els ciberdelinqüents aprofiten els canals oberts com el wifi o el Bluetooth per intentar accedir al teu telèfon i robar-te les dades i la identitat. Així doncs, la policia nacional ens explica el perill de tenir el Bluetooth encès quan no estem intercanviant informació.

Per a què serveix el Bluetooth?

El Bluetooth del mòbil permet la transferència sense fil de dades entre dispositius propers, com ara la connexió d'auriculars, altaveus, i altres accessoris.

A més, facilita la comunicació entre dispositius per a funcions com ara l'intercanvi d'arxius i la sincronització de dades.

Quin perill té portar el Bluetooth encès?

Tot i els avantatges de tenir activada la connectivitat Bluetooth, també comporta molts perills, perquè qualsevol persona amb uns coneixements bàsics pot accedir al teu telèfon.

La policia nacional ha estat molt clara, i en un vídeo que ha publicat al compte de TikTok recomana que no encenguem el Bluetooth. I que només ho fem, quan sigui estrictament necessari.

L'estafa del Bluetooth se la coneix com a 'Bluesnarfing'. Segons explica el cos de seguretat, el ciberdelinqüent només necessita estar entre 10 i 15 metres i que aquest enviï una sol·licitud d'aparellament amb el dispositiu.

Els ciberdelinqüents tenen estratègies ràpides per tal d'accedir als teus dispositius / standret

Com accedeix el delinqüent al meu mòbil?

La persona que vulgui accedir al teu mòbil ho té molt fàcil si tens el Bluetooth activat. És així com es produeix l'estafa:

Descobriment de dispositius : L'atacant cerca dispositius Bluetooth propers que estiguin en mode de descoberta.

: L'atacant cerca dispositius Bluetooth propers que estiguin en mode de descoberta. Aparellament no autoritzat : Un cop trobat el dispositiu, el delinqüent intenta aparellar el dispositiu amb el de la víctima, sovint sense el coneixement de l'usuari.

: Un cop trobat el dispositiu, el delinqüent intenta aparellar el dispositiu amb el de la víctima, sovint sense el coneixement de l'usuari. Accés a dades: Si l'aparellament és exitós, i el propietari accepta l'aparellament, l'estafador pot accedir a la informació emmagatzemada al dispositiu de la víctima, com ara contactes, missatges, fotos, historial de trucades i altres dades personals.

La informació que es pot robar a través d'un atac de 'Bluesnarfing' és molt variada i depèn de la configuració del dispositiu de la víctima. Alguns exemples inclouen: