No apuntis dades al bloc de notes del mòbil: els ciberdelinqüents les poden robar

El mòbil cada vegada s'utilitza per a més coses. Apuntar al bloc de notes del telèfon les tasques que ens queden pendents s'ha tornat un indispensable per a molts; canviant el paper i boli per la tecnologia. La veritat és que és molt més còmode que dur l'agenda a sobre. Però, sabies que els ciberdelinqüents també se'n poden aprofitar?

Perill de robatori

Les aplicacions de notes o bloc de notes no xifren les dades. No estan dissenyades per mantenir la seguretat del que hem escrit, i per això patir un robatori del 'smartphone' suposaria una gairebé segura pèrdua del que tinguem escrit. Per aquest motiu, és molt important no apuntar al bloc de notes les contrasenyes que utilitzem per als diferents comptes digitals que tinguem, ja que, el fàcil accés des del bloc de notes, les converteix en una informació molt vulnerable.

Més risc amb els virus

Els ciberdelinqüents esperen qualsevol oportunitat per poder robar les nostres dades i utilitzar-les per suplantar la nostra identitat o per a altres fins il·lícits, cosa que els porta a intentar inserir de qualsevol manera en els nostres dispositius algun tipus de 'malware' (virus) que pugui sostreure les nostres dades.

Tingues la teva informació segura al telèfon mòbil / freepik

En infectar el nostre mòbil o ordinador amb aquests estratagemes, podran accedir de manera molt assequible al nostre bloc de notes i sostreure les nostres contrasenyes, així que el més recomanable seria recordar les diferents claus que utilitzem o buscar algun mètode més segur, com utilitzar alguna aplicació amb xifratge previ, revisant minuciosament que no es tracti d'algun parany.