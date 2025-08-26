Spotify ofereix noves funcionalitats pels subscriptors Prèmium
Ara escoltar la teva llista de reproducció serà més sensorial
Guillem Ortu
El passat dimarts, Spotify va fer un comunicat on va anunciar un nou avenç en la seva aplicació. Els usuaris amb subscripció Prèmium podran començar a consumir música d'una forma diferent: podran començar a controlar les transicions entre les diferents cançons que componen les llistes de reproducció.
"Aquesta nova funció, actualment en versió beta, brinda encara més control als usuaris, permetent crear playlists úniques de forma senzilla. Passar d'una cançó a una altra de forma fluida, personalitzar com es connecten i millorar la teva barreja amb ajustaments com a volum, equalització i corbes d'efectes", van anunciar des de la companyia sueca, que avisa que la posada en marxa d'aquest producte s'està duent a terme “de manera progressiva”.
Oients reconvertits a DJ's
Fa poc més d'un any, Spotify presentava al món el seu AI DJ, una funcionalitat que deixava en mans de la intel·ligència artificial l'ordre de reproducció de cançons, així com la selecció d'aquestes. Ara, la plataforma fa un pas més enllà en la personalització de l'experiència d'escolta, brindant als usuaris la possibilitat d'exercir de veritables DJ's.
A través del botó 'Barreja', els oients poden posar-se al comandament dels plats, aconseguint que el salt d'una cançó a la següent sigui més natural que mai. Emulant les taules de barreja tradicionals, Spotify posa al servei dels seus clients tant una opció de barreja automàtica com una altra de personalitzada, dins la qual poden triar estils preestablerts, com "Esvair" o "Ascendir". Així mateix, aquesta actualització incorpora a l'aplicació configuracions de volum i efectes.
Tot aquest nou sistema arriba acompanyat d'una interfície que permet a l'usuari visualitzar la forma d'ona a la pantalla, així com la tonalitat i els BPT ('beats' per minut) per aconseguir coordinar l'esvaïment d'una cançó amb l'entrada de la següent.
Un pas més enllà del 'Crossfade'
Cal recordar que, fins ara, Spotify comptava a la seva finestra de configuració amb una opció de 'Crossfade', la qual permetia la reproducció contínua de música a través de la superposició de dues cançons alhora. Si bé és cert que aquesta funció permetia a l'usuari modular quant de temps de superposició hi havia entre tots dos temes, amb un marge de 0 a 12 segons, la funció 'Barreja' va un pas més enllà, ampliant el catàleg d'opcions per personalitzar l'experiència de l'oient.
Consells de Spotify per a un millor 'mixing'
Sabent que la major part de la seva comunitat no coneix la lògica darrere de les transicions i el 'mixing' en general, Spotify ha compartit en l'esmentat comunicat una sèrie de recomanacions per aconseguir millors resultats en les seves barreges. Entre els consells hi ha l'aparellament de tempos i tonalitats de cada cançó, de manera que les transicions siguin tan naturals com sigui possible.
També conviden l'oient a començar des de gèneres més “amigables” a l'hora de barrejar, sempre tenint en compte l'energia que es vol transmetre i l'ambient que es vol crear. Finalment, aconsellen aprofitar les millors playlists de cada usuari, a més de brindar-li un "estil visual" per mitjà de la creació de portades, una altra eina recentment incorporada a l'aplicació.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut