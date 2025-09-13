Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Canvia el format del text de WhatsApp fàcilment amb aquestes pautes

Et convertiràs en un expert del teclat

Quan escrivim en el xat de WhatsApp ens falten tècniques per saber com posar negretes o cursives. Aquesta tipologia de format ens ajudarà a destacar certes parts del text.

I és que, si podem afegir mil emoticones i gifs, com serà tan difícil posar una paraula o frase en negreta?

Doncs el misteri està resolt. Encara que per a molts sigui gairebé impossible trobar les ordres que ens permetin modificar el format dels textos, hi ha qui ha trobat com fer molts canvis a les converses de WhatsApp i, el millor de tot, ho ha publicat en xarxes socials per ajudar la resta.

L'usuari d'Instagram @soyedu.tec ha publicat un vídeo on ens dona les respostes per a moltes de les modificacions de textos que de vegades trobem a faltar.

Símbols que canvien el format

Aquests són els símbols que heu d'utilitzar per canviar el format dels textos:

  • Titlles invertides a l'inici i final de frase: text ombrejat
  • Asterisc a l'inici i al final: text en negreta
  • Guió i espai: et sortirà un punt i si prems enter, podràs continuar col·locant paraules en un llistat
  • 1 punt i espai: tindràs una llista amb numeració que podràs anar ampliant amb la tecla enter
  • El símbol major (>) espai al costat d'un text: es col·locarà com una cita
  • Guió baix a l'inici i el final de la frase: text en cursiva
  • Vírgula (~) a l'inici i final de la frase: text ratllat
  • Triple titlla invertida a l'inici i al final: text en format monoespaiat

Ara només hem de memoritzar aquestes ordres per poder escriure els textos tal com volem.

