El nou model base d'Apple: l'iPhone 17
Descobreix totes les novetats que du
Pilar Enériz
Els telèfons mòbils cada vegada són més sofisticats i any rere any van creant noves opcions per complaure els seus consumidors. Avui us venim a parlar del nou model d'iPhone 17: millores en la càmera, la pantalla i potència interna. Nous colors i tecnologies d'infart.
Disseny i pantalla: Més brillant, més gran i resistent
L'iPhone 17 evoluciona el seu disseny amb un contorn més definit i vores més prims, integrant una pantalla Super Retina XDR de 6,3 polzades, superior a la mida de 6,1 polzades de l'iPhone 16. Aquest display introdueix per primera vegada en el model base la tecnologia ProMotion amb taxa de refresc adaptativa fins a 120 Hz, el que i eficiència energètica. A més, compta amb una manera Always-On que mostra informació com l'hora i ginys, reduint la taxa de refresc fins a 1 Hz per estalviar bateria.
Per a la protecció, Apple implementa el nou Ceramic Shield 2, que ofereix tres vegades millor resistència a esgarrapades que la generació anterior, a més d'un recobriment especial que millora la visibilitat exterior en reduir reflexos. La pantalla també arriba a pics de brillantor de fins a 3.000 nits, el màxim fins avui per a un iPhone, ideal per al seu ús en exteriors amb molta llum.
L'iPhone 17 està disponible en cinc colors: negre, espígol, blau boira, sàlvia i blanc, ampliant el ventall d'opcions.
Sistema de càmeres
Apple ha fet un salt qualitatiu a l'apartat fotogràfic de l'iPhone 17, introduint la innovadora càmera frontal Center Stage amb sensor quadrat, la primera en un iPhone. Aquest nou sensor permet capturar selfies en formats vertical i horitzontal sense necessitat de girar el telèfon, oferint un camp de visió més ampli i una resolució de fins a 18 MP per a fotos amb més nivell de detall. En videotrucades, aquesta càmera utilitza intel·ligència artificial per mantenir l'usuari centrat i estable a l'enquadrament.
A la part del darrere, l'iPhone 17 aposta per un sistema Dual Fusion de càmeres amb sensors de 48 megapíxels per a totes les lents. La càmera principal Fusion captura imatges nítides amb un telèfon de qualitat òptica 2x integrat, funcionant gairebé com dues càmeres en una. La càmera ultra gran angular de 48MP permet fotografies amb un camp de visió expandit, a més de capturar detalls macro amb gran precisió.
Els vídeos es graven en 4K60 fps amb Dolby Vision HDR, amb funcions creatives com a mode Cinètic i mode Acció. Addicionalment, l'iPhone 17 grava àudio espacial per a una experiència immersiva, amb opcions per ajustar el so després de la captura, minimitzar soroll ambiental i vent.
Amb el Xip A19
Al nucli de l'iPhone 17 hi ha el xip A19, fabricat amb tecnologia de 3 nanòmetres de tercera generació. Aquest processador ofereix un rendiment fins a 1.5 vegades superior al xip A15 Bionic de l'iPhone 13, amb una GPU cinc nuclis que és més de dues vegades més ràpida, proporcionant gràfics impressionants per a jocs i multitasca.
L'A19 inclou un motor neuronal avançat amb 16 nuclis per potenciar funcions d'intel·ligència artificial integrades a iOS 26, com ara traducció en temps real i millores en fotografia computacional. Aquest xip potent també optimitza l'eficiència energètica, cosa que permet una bateria que dura tot el dia amb fins a 30 hores de reproducció de vídeo, vuit hores més que la generació anterior. La càrrega ràpida permet assolir el 50% de bateria en només 20 minuts amb adaptadors USB-C d'alta potència.
Connectivitat i programari
L'iPhone 17 incorpora el nou xip sense fil N1 dissenyat per Apple, que suporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread, millorant significativament la connexió i estabilitat en funcions com Personal Hotspot i AirDrop.
A més, estrena suport per a eSIM, oferint una manera més segura, flexible i convenient de connectivitat. Alguns països comptaran amb models exclusivament eSIM, facilitant la gestió de plans internacionals i evitant pèrdues físiques de SIM.
El sistema operatiu iOS 26 porta una experiència visual renovada amb Líquid Glass, noves capacitats d'Apple Intelligence incloent traducció en viu i cerca visual avançada, millores en aplicacions clau i un nou centre per a jocs amb l'app Apple Games.
Accessoris
Apple presenta accessoris dissenyats per complementar l'iPhone 17, com a fundes de silicona amb MagSafe en cinc colors i una corretja creuada ajustable feta de fils 100% reciclats.
Està fabricat amb un 30% de materials reciclats, incloent-hi alumini i cobalt, a més d'utilitzar un 35% d'energia renovable per a la seva producció. El dispositiu és durable i reparable, amb embalatge 100% reciclable.
Està disponible des del 19 de setembre amb opcions d'emmagatzematge de 256 GB i 512 GB, marcant un nou estàndard per a l'iPhone base.