La IA demostra que limitar la velocitat a 120 km/h redueix un 35% els accidents mortals
També estalvia més de 200 milions d’euros anuals en danys materials, despeses mèdiques i pèrdues de productivitat
Redacció
Un estudi que aplica intel·ligència artificial a un cas real únic al món ha analitzat milers de quilòmetres de carretera i milions de dades, concloent no només que limitar la velocitat redueix els accidents, sinó que el seu impacte és molt més gran del que es pensava i que el seu benefici es dispara precisament quan creiem que no és necessari.
Un nou estudi, publicat a la revista Transportation Research Part A: Policy and Practice i liderat per la investigadora Maike Metz-Peeters, aporta nova llum sobre la implantació d’un límit de velocitat general a les autopistes alemanyes, en analitzar amb un nivell de detall sense precedents l’impacte real que tenen sobre la freqüència d’accidents.
Per dur a terme la investigació, l’equip va construir una base de dades que fusiona múltiples fonts d’informació geoespacial. Va analitzar gairebé la meitat de tota la xarxa d’autopistes d’Alemanya, dividint-la en petits trams de 500 metres. Per a cadascun d’aquests trams, va recopilar dades sobre les característiques de la via (curvatura, nombre de carrils, presència de túnels), les condicions del trànsit (volum de vehicles, percentatge de camions), l’estat de l’asfalt i fins i tot factors socioeconòmics i meteorològics de la zona. Sobre aquest mapa es va superposar la informació dels accidents amb ferits ocorreguts entre 2017 i 2019, classificats segons la seva gravetat.
Relació causal
El principal repte en aquest tipus d’anàlisi és demostrar una relació causal. No n’hi ha prou amb observar que en els trams amb límit de velocitat hi ha menys accidents, ja que és possible que aquests límits s’imposin precisament en llocs que, per si mateixos, ja són més perillosos. Per superar aquest obstacle, l’estudi va aplicar una tècnica avançada d’aprenentatge automàtic (IA) coneguda com a “bosc causal”. Aquest mètode permet estimar l’efecte d’una intervenció (en aquest cas, un límit de velocitat) amb més robustesa, minimitzant els biaixos i permetent explorar com varia l’efecte en funció de diferents circumstàncies.
Els resultats confirmen que els límits de velocitat tenen un efecte significatiu en la reducció del nombre i la gravetat dels accidents. En comparar els trams amb límits de 100, 120 i 130 km/h respecte aquells sense cap limitació obligatòria, s’observen reduccions notables. Per exemple, un límit de 120 km/h s’associa amb una disminució del 35% en els accidents mortals i del 26% en els que provoquen ferits greus. Fins i tot el límit més permissiu de 130 km/h va mostrar una reducció important del 23% en els accidents amb ferits lleus i una impressionant reducció del 53% en els accidents fatals.
El trànsit influeix
Potser una de les conclusions més reveladores de l’estudi es refereix a l’efectivitat dels límits en funció de la densitat del trànsit. Contràriament a la creença popular que els límits són innecessaris quan hi ha pocs cotxes a la carretera, la investigació demostra que el seu efecte beneficiós és, de fet, més gran en els trams amb menys trànsit.
L’explicació és lògica: en condicions de baixa congestió, els conductors tendeixen a assolir velocitats més altes i, sobretot, augmenten les diferències de velocitat entre vehicles, un factor que eleva el risc de col·lisió. El límit de velocitat actua com un regulador que modera aquestes conductes perilloses precisament quan les condicions conviden a córrer més.
Benefici social
L’estudi també va quantificar el benefici social que podria derivar-se de la implantació de límits de velocitat en els trams que actualment no en tenen. L’aplicació d’un límit general podria suposar un estalvi econòmic d’entre 206 i 218 milions d’euros anuals, calculats a partir dels costos associats als accidents (danys materials, despeses mèdiques, pèrdues de productivitat, etc.).
En termes humans, l’impacte seria encara més significatiu: s’estima que un límit de 120 km/h podria evitar 58 morts i 904 ferits greus cada any a les carreteres alemanyes.
