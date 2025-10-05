La invasió dels 'neurofakes': 'influencers' creats amb IA entren en tromba de TikTok als podcast
Experts en intel·ligència artificial adverteixen dels cursos per crear lucratives celebritats virtuals: "Generar ingressos no és tan senzill"
David López Frías
Una noia atractiva mira a la càmera des de la seva habitació i explica a l'audiència com guanyar diners sense esforç. Un noi musculós explica des de Dubai (o un lloc semblant) com s'ha fet milionari invertint en criptomonedes. Una model camina en biquini per una platja paradisíaca. Cada cop te'ls trobaràs més sovint a les seves xarxes socials.
Obren perfils a Instagram, acumulen milers de seguidors a TikTok, venen contingut a plataformes per a adults i fins i tot han arribat a tenir cartera ministerial a Albània. Són guapos, fotogènics i sempre estan disponibles. Només hi ha un detall: no existeixen.
És la invasió dels anomenats 'neurofakes'. Un concepte que designa aquestes persones inexistents, creades mitjançant intel·ligència artificial. Com que el negoci de la IA es troba encara en fase embrionària, estem també en el moment d'encunyar nous termes. Com selfi o 'influencer' en el seu moment. 'Neurofake' és un neologisme que encara no s'empra en l'àmbit acadèmic, però de moment és el que s'utilitza als fòrums on es creen aquests personatges ficticis i als comptes que venen els cursos per crear-los. Valgui com a exemple la captura del següent anunci.
D'on procedeix el terme? El 2017, un usuari del fòrum Reddit va compartir imatges pornogràfiques manipulades, amb cares de persones famoses. Va ser el naixement del que es coneix com a 'deepfake'. Ara, la irrupció de la intel·ligència artificial li ha donat una nova volta al concepte. De la imatge plana o els vídeos simples, s'ha passat a subjectes que no existeixen, però interaccionen. Als quals se'ls atribueix la (falsa) qualitat de pensar. D'aquí el prefix que dóna lloc a 'neurofakes'.
Evolució
Els terminis, en aquest àmbit de la tecnologia, cada cop s'escurcen més. Si el 2017 es van crear els 'deepfakes' i el 2022 vam començar a al·lucinar amb què ChatGPT pogués interactuar amb nosaltres, en menys de tres anys hem passat del text pla a les imatges tridimensionals amb àudio.
"De fet, el primer chatbot data de 1966, el va crear Joseph Weizenbaum, un científic del MIT. Simulava interactuar amb els humans. Per exemple, tu li deies que estaves enfadat amb el teu pare i ell et contestava que li parlessis del teu pare", explica a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, Ariel Guersenzvaig, filòsof de la tecnologia especialitzat en IA, professor a Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria, Universitat de Vic-UCC.
El 2025, el que ens trobem és l'última evolució d'aquest vell anhel d'interactuar amb les màquines. S'anomenen LLM (Large Language Models), que són models d'intel·ligència artificial entrenats amb quantitats massives de text per entendre i generar llenguatge natural. Gràcies a ells, les màquines poden mantenir converses, escriure articles, crear històries o simular personalitats coherents. I a aquests LLM, la tecnologia ha permès antropomorfitzar-los, donar-los aspecte humà mitjançant programes de vídeo, àudio i animació.
Això s'ha traduït en veritables celebritats 'neurofakes'. Autèntiques icones digitals com Lu do Magalu, creada al Brasil per la cadena de retail Magazine Luiza, que s'ha convertit en una de les 'influencers' virtuals més seguides del món. Té 8,2 milions de seguidors a Instagram i presència constant en campanyes publicitàries. O Kyraonig, llançada a l'Índia el 2022 per FUTR Studios, que compta amb més de 240.000 seguidors a Instagram i ha col·laborat amb marques com Amazon Prime Video i John Jacobs.
Fins i tot hi ha algun d'aquests personatges que ha arribat a ostentar una cartera ministerial. És el cas de Diella, personatge fictici abillat amb indumentària tradicional, que va ser creat per l'Agència Nacional de la Societat de la Informació d'Albània per ajudar els ciutadans en els seus tràmits i consultes digitals, i que ha estat nomenada 'ministra' d'Adquisicions Públiques per lluitar contra el frau en les licitacions públiques.
'Neurofakes' espanyols
A Espanya ha sorgit una de les figures amb més repercussió en xarxes socials. Es tracta d'Aitana López, gestionada per l'agència The Clueless; té més de 380.000 seguidors a Instagram, venia fotos en llenceria i, en paraules dels seus propis creadors, paga els sous de tota l'agència amb la venda de contingut. Fins i tot va arribar a ser entrevistada per aquest diari.
També han arribat al sector de la comunicació. Per exemple, Alba Renai, una creació de l'empresa Be a Lion, va ser concebuda per ser presentadora del programa 'Supervivientes' a Mediaset.
De fet, Valerio Scorretti, docent i responsable del sector de IA i audiovisual de l'empresa Airobot, avança que les xarxes s'ompliran d'espavilats que intentaran aprofitar aquesta nova tendència per col·locar cursets miraculosos de creació de 'neurofakes' que ens retirin de treballar.
"Proliferarà el que a Itàlia anomenem "fufa guru", que es tradueix com a xarlatà; venedors de fum que prometen que et faràs milionari amb això i et donaran la fórmula màgica. Probablement, els únics que facin diners siguin ells venent aquests cursos, perquè crear una IA d'aquest tipus que generi ingressos no és tan senzill. Costa diners, molta feina, bons equips per renderitzar... no es passa del no-res a Hollywood amb un curset. Però en cada problemàtica es genera un nínxol i qualsevol intenta monetitzar".
Casar-se amb un 'neurofake'
El mateix Valerio explica que aquest tipus d'intel·ligències han transcendit l'àmbit emotiu: "Hi ha fins i tot una dona a la Xina que s'ha fet nòvia del seu ChatGPT". Es refereix al cas de Lisa Li, una jove xinesa que explica a la xarxa social Xiaohongshu com ha creat una relació romàntica amb una versió modificada de ChatGPT, un chatbot anomenat Dan (acrònim de Do Anything Now).
Lisa Li va ser la pionera, però cada cop es registren més casos de persones que desenvolupen relacions empàtiques són els seus chatbots. Una usuària de Reddit anomenada Wika va anunciar el mes d'agost passat que s'ha compromès amb la seva intel·ligència artificial, a la qual ha anomenat Kasper, pujant fins i tot fotos del seu anell de compromís. Un panorama que ja dibuixava el 2013 la pel·lícula 'Her' com un escenari de ciència-ficció i que ara cada cop és més habitual.
És el futur que ens espera? Scorretti no ho veu disparat: "Els joves cada cop interactuen menys amb les persones, truquen menys per telèfon. A les noves generacions els importa cada cop menys si estan parlant amb una persona real o amb una intel·ligència artificial", apunta.
Un horitzó que preocupa al professor Guersenzvaig: "Jo ho veig a les meves classes: els joves cada cop parlen menys. És perillós antropomorfitzar així, estem confonent l'empatia real amb falses il·lusions. Nosaltres generem el sentit, veiem cares a les taques d'humitat i atribuïm sentiments a les intel·ligències artificials que han estat entrenades amb prompts".
Però és la realitat que ens hem construït; la professora Nuria Oliver, directora de la fundació especialitzada en IA ELLIS Alacant, apunta que "vivim en un món en què, dels cinc països més poblats, tres són digitals que no existien fa 20 anys: Facebook, Whatsapp i Tiktok". Països dels quals ja gairebé tots formem part, que compten amb normes i fronteres diferents a les conegudes fins a la data "i els presidents dels quals, per cert, que no han estat elegits democràticament", remata. Ara toca fer lloc als 'neurofakes', aquests nous compatriotes que han arribat per quedar-se.
