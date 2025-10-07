Tot el que has de conèixer sobre la Cl@ve Firma
Podràs accedir als tràmits amb l'Administració de forma electrònica sense anar presencialment a la seu
J. A. Giménez
Les noves tecnologies s'han implementat en la nostra societat. Això està fent que cada vegada hi hagi més persones que utilitzin els canals oficials per sol·licitar ajudes, obtenir informació rellevant sobre la seva situació administrativa, etc. Però saps com accedir a tots aquests tràmits que l'administració ofereix? Només necessites tenir la Cl@ve Firma.
Què és Cl@ve Firma
La Cl@ve Firma és un sistema de signatura electrònica al núvol que s'integra dins la plataforma Cl@ve, utilitzada per l'Administració espanyola. El seu gran avantatge és que no requereix instal·lar un certificat a l'ordinador o al mòbil: la clau es guarda de manera segura a servidors oficials i s'usa únicament quan el ciutadà autoritza l'operació.
A la pràctica, funciona com un certificat digital remot, vàlid legalment per a qualsevol gestió electrònica.
Per què serveix
L'ús de Cl@ve Firma s'ha estès en tota mena de tràmits en línia, com ara:
- Signar sol·licituds d'ajuts i beques estatals o autonòmiques
- Presentar la declaració de la renda o validar altres documents a l'Agència Tributària
- Realitzar gestions a la Seguretat Social, el SEPE o la DGT
- Registrar escrits, reclamacions o recursos a diferents administracions
En tots aquests casos, la signatura té plena validesa legal, exactament igual que si es fes servir un certificat digital o el DNI electrònic.
Com obtenir-la pas a pas
- Registrar-se a Cl@ve. Pots fer-ho amb certificat digital, DNI electrònic o de forma presencial a una oficina de registre (Agència Tributària, Seguretat Social, ajuntaments, etc.).
- Activar Cl@ve Permanent. La Cl@ve Firma només està disponible si tries aquesta modalitat, que funciona amb usuari i contrasenya fixos, no amb Cl@ve PIN.
- Signar amb Cl@ve Firma. En realitzar un tràmit en línia, selecciona aquesta opció, introdueix el teu usuari i contrasenya, i confirma amb un codi que rebràs al teu mòbil. La signatura queda registrada automàticament al document.
Una eina cada cop més usada
Amb la digitalització de l'Administració, Cl@ve Firma s'ha convertit en l'opció preferida pels que no volen dependre de certificats instal·lats a un dispositiu concret. És segura, senzilla i vàlida a pràcticament totes les plataformes oficials de l'Estat.
Preguntes freqüents sobre Cl@ve Firma
Cl@ve Firma és el mateix que un certificat digital?
No. El certificat digital tradicional s'instal·la a l'ordinador o mòbil, mentre que Cl@ve Firma funciona de forma remota: les claus estan guardades de manera segura a servidors oficials i s'activen quan l'usuari l'autoritza.
Puc utilitzar Cl@ve PIN per signar documents?
No. La Cl@ve Signatura només funciona amb Cl@ve Permanent, ja que aquesta modalitat està pensada per a l'autenticació forta en gestions de més seguretat.
Quins tràmits puc fer amb Cl@ve Firma?
Signar sol·licituds d'ajuts, presentar la declaració de la renda, fer gestions a la Seguretat Social, el SEPE o la DGT, així com registrar escrits i recursos electrònics.
Com s'activa Cl@ve Firma?
Primer t'has de registrar al sistema Cl@ve (online amb certificat digital o de forma presencial a oficines de registre) i activar la modalitat Cl@ve Permanent. A partir d'aquí, ja podràs fer servir Cl@ve Firma en qualsevol tràmit compatible.
És segur signar amb Cl@ve Firma?
Sí. La signatura electrònica es realitza en servidors segurs de l'Administració i es valida amb un codi d'un sol ús enviat al mòbil del ciutadà, garantint-ne la validesa legal.
