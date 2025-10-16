Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Unes investigacions mostren com una sonda de "vela solar" pot ajudar-nos a preveure catàstrofes naturals

Tempestes terribles, huracans, onades de calor, etc.

Representació artística de la nau espacial amb una espelma solar, que permet mantenir-ne la posició sense combustible convencional

Redacció T21

Cada vegada el temps està més canviant, a conseqüència del canvi climàtic. A poc a poc les estacions van perdent forma i les temperatures extremes van arribant per quedar-se. Tempestes, onades de calor, etc. Així doncs, prevenir pot ser una bona opció, tot i que, ja no sabem com fer-ho perquè les previsions canvien d'un dia per un altre. Per aquest motiu, els científics han proposat un nou sistema per detectar aquests canvis tan bruscos ràpidament i amb antelació.

Investigadors de la Universitat de Michigan, als Estats Units, sostenen que una nova generació de sondes, principalment una dissenyada com a "vela solar" i impulsada per la pressió de la llum de l'astre rei, podria identificar amb antelació i major precisió unes estructures del vent solar denominades espirals, que sovint escapen als sistemes d'alerta actuals i poden desencadenar tempestes geomagnètiques perjudicials per a la Terra.

Amb l'impuls del Sol

D'acord amb una nota de premsa, l'equip va fer servir simulacions per seguir l'evolució d'ejeccions solars (CMEs) quan interactuen amb corrents més lents del vent solar. Els resultats mostren que, en desplaçar-se, les ejeccions poden “llançar” columnes helicoidals de plasma, que giren com a tornados.

Alguns d'aquests vòrtexs en forma d'espiral es dissipen, però d'altres sobreviuen i, en presentar orientacions magnètiques concretes, poden connectar amb el camp magnètic terrestre i provocar pertorbacions intenses. El problema és que els observatoris i sondes que s'usen actualment solen estar alineats en un únic punt entre la Terra i el Sol (el punt L1), una configuració que pot passar per alt aquests tornados solars en determinades situacions.

Els autors plantegen en el nou estudi, publicat a la revista The Astrophysical Journal, que una constel·lació de sondes situades en posicions diferents, i específicament una d'elles equipada amb una espelma solar que li permeti navegar usant fotons, oferiria múltiples angles d'observació i, per tant, identificaria espirals o tornats ocults que, altrament, arribarien.

Anàlisi més ràpida i més precisa

Aquest enfocament podria augmentar el temps d'advertència davant d'algunes pertorbacions en comparació del sistema tradicional: estimacions preliminars suggereixen millores de fins a un 40% en determinats escenaris. Si es confirma, aquest marge extra seria valuós per protegir satèl·lits, xarxes elèctriques, sistemes de navegació i comunicacions.

Referència

High-resolution Simulation of Coronal Mass Ejection–Corotating Interaction Region Interactions: Mesoscale Solar Wind Structure Formation Observable by the SWIFT Constellation. W. B. Manchester IV et al. The Astrophysical Journal (2025). DOI:http://www.doi.org/10.3847/1538-4357/adf855

La vela solar permetria a la sonda assolir i mantenir un punt de vista fora de la línia directa entre el Sol i la Terra, sense dependre exclusivament de propulsió convencional a base d'algun combustible. A més, una xarxa de quatre sondes entre el Sol i la Terra permetria triangular l'estructura tridimensional de les erupcions i rastrejar-ne l'evolució amb més fidelitat.

Cal recordar que les tempestes geomagnètiques extremes representen un risc real per a infraestructures crítiques. Una millora en la detecció primerenca permetria apagar o protegir càrregues sensibles a la xarxa elèctrica, reorientar satèl·lits i mitigar pèrdues econòmiques i de servei.

