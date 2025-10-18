Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Waze mostra novetats en la seva aplicació: quin tipus de radar hi ha?

Què prefereixes Waze o Google Maps?

Waze

Waze / Waze

Fernando Álvarez

Els GPS actuals tenen molts avantatges. No sols informen sobre com arribar d'un lloc a un altre; a més, pots saber si hi ha radars, policia, accidents, escollir la ruta que més et convingui segons si vols peatges o no, etc.

Google Maps o Waze?

Actualment, continua existint l'etern debat de quina de les dues aplicacions és millor: Google Maps o Waze. Entre totes dues hi ha diferències destacables, les quals t'expliquem a continuació.

Tot i que les dues aplicacions pertanyen al gegant Google, la realitat és que totes dues tenen unes diferències força marcades. Per començar, Waze és un tipus de navegador més orientat al que és social. És a dir, una de les coses que més crida l'atenció dels usuaris és la possibilitat de marcar quines coses estan succeint a la carretera.

La informació en temps real és el vaixell insígnia de Waze, ja que us notifica de radars, obres, accidents i altres successos, comunicats per la resta dels usuaris que usen l'aplicació. Té un altre tipus d'alertes com a avisos de benzineres i la seva interfície una mica infantil està pensada perquè et centris en el que és estrictament necessari.

Tot i això, les alertes et poden jugar mala passada, perquè si en una via han passat moltes coses tindràs el navegador ple d'aquests senyals. Tampoc s'ha d'oblidar que Waze utilitza una actualització constant en temps real, la qual cosa pot generar una bona despesa de la bateria.

Pel que fa a Google Maps, la principal diferència respecte a Waze és la interfície. Si hem esmentat que la d'aquest darrer és més simple i infantil, la de Google Maps fa un salt en aquest aspecte, sent més formal i minimalista. Tot i això, a Maps li porta més temps actualitzar la informació del trànsit que a Waze, la qual cosa pot ser molt frustrant en certes situacions. A més, tampoc no disposa d'aquest caràcter de xarxa social, per la qual cosa moltes vegades no avisarà de coses importants com obres o radars.

Google Maps

Google Maps / -

Novetats a Waze

Com és lògic, aquestes aplicacions es van actualitzant cada poc temps per tenir tota la informació necessària per als usuaris. De fet, Waze ha inclòs una sèrie de novetats que et podrien interessar:

  • Alertes de carretera detallades: Gràcies als nous tipus de càmera, Waze t'informarà quan estiguis al volant de quins radars hi ha a la carretera (els tipus de càmera varien segons la regió). El procés serà el mateix, ja que continuaràs rebent les alertes encara que la connexió pugui ser inestable.
  • Suggeriments de ruta personalitzats: Ara la teva ruta habitual estarà marcada amb un cor, perquè et sigui més fàcil triar la ruta més còmoda.
  • Comparteix informació detallada: Comparteix dades més específiques amb un simple toc perquè els altres conductors sàpiguen exactament què es trobaran.

