VÍDEO | Apareix un robot amb expressions humanes sorprenents a la Xina
Això pot acabar resultant incòmode?
Redacció T21
Arribarà un moment en què els robots viuran entre nosaltres i no els distingirem. Actualment, estan apareixent molts avenços tecnològics, gràcies a la IA. Això està provocant que trobem robots amb cares humanes i amb expressions facials molt realistes. Això està succeint a la Xina.
Un vídeo que es va convertir en viral a les xarxes socials mostra la cara d'un robot humanoide que parpelleja, inclina el cap i adopta expressions subtils amb un realisme que molts han qualificat d'“inquietant”. Es tracta d'un desenvolupament d'AheadForm, una empresa xinesa que assegura combinar “algorismes d'IA autosupervisats” i eines d'“actuació biònica” per desenvolupar aquests dispositius.
El robot mira al seu voltant amb una ganyota de curiositat, parpelleja amb pauses i porta endavant micromoviments que, a simple vista, recreen la dinàmica d'un rostre humà. Segons informa Futurism, el desplegament ha encès una barreja d'admiració tècnica i reaccions temoroses en xarxes socials, amb usuaris evocant referències a sèries i pel·lícules de ciència-ficció.
AheadForm detalla al seu lloc web que els seus caps robòtics integren motors d'alta precisió i dissenys amb múltiples graus de llibertat, per controlar celles, parpelles, llavis i la microexpressivitat de la pell sintètica. Alhora, incorporen sensors visuals i àudio per percebre l'entorn i reaccionar en temps real.
Detalls i aplicacions
Aquestes capacitats, sustentades en un model d'intel·ligència artificial (IA), permeten "expressar emocions autèntiques i crear expressions facials realistes", obrint la porta a interaccions més naturals entre humans i màquines, segons AheadForm.
El prototip utilitza desenes de micromotors per aconseguir aquests petits gestos, així com càmeres incrustades als ulls per a seguiment visual. D'acord amb un article de Live Science, els desenvolupadors veuen aplicacions clares en atenció al client, educació i cura de salut, on l'empatia percebuda pot facilitar la comunicació.
Tot i això, la proesa tècnica porta aparellats interrogants ètics i psicològics. Experts en robòtica i ètica adverteixen sobre l'anomenada “vall inquietant”: com més humà sembli un robot sense ser-ho en realitat, més incòmode pot resultar per a les persones.
Avanços tècnics i dubtes
D'acord amb una publicació d'Interesting Engineering, altres empreses com Shanghai Qingbao Engine Robot, que venen androides molt realistes, utilitzen aquests robots per atraure l'atenció en una varietat d'entorns públics, com ara sales d'exposicions, botigues detallistes, hospitals, escoles, hotels i per a la transmissió en viu de comerç electrònic.
D'altra banda, sorgeixen dubtes sobre transparència: els usuaris sabran quan interactuen amb una màquina programada per “emocionar-se”? A més, la possible manipulació afectiva en àmbits comercials o polítics és un altre aspecte que cal considerar.
Finalment, el debat arriba al que és laboral: mentre companyies com AheadForm exploren integrar models de llenguatge i visió per dotar aquests caps de conversa i interpretació, la pregunta és si la prioritat ha de ser la substitució de tasques humanes o el disseny d'eines que complementin i respectin la dignitat de les persones.
