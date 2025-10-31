El nou 'Mode IA' de Google: descobreix tot el que pot fer per tu
És molt semblant a un assistent com el ChatGPT, Perplexity o Copilot
Carles Planas Bou
Google ha d'innovar perquè si no pot quedar enrere. El gegant tecnològic va ser creat el 1998 i va servir com a porta a l'Internet. Ara, vol renovar-se amb el 'Mode IA'.
A partir d'aquest mes, els usuaris d'Espanya podran veure com a la part superior de la pàgina del cercador, entre les pestanyes "Imatges" i "Notícies", apareix un nou botó que ofereix una resposta "àgil i detallada" a les consultes. Si aquesta opció s'activa, els enllaços deixaran de tenir el protagonisme i quedaran relegats a un espai lateral. Al centre de la pantalla hi haurà un resum breu generat per Gemini, el model d'intel·ligència artificial generativa de la companyia, que pot incloure text, imatges i fins i tot una taula de comparacions.
Aquesta funció ja estava disponible a més d'un centenar de països com els Estats Units, però des d'aquest mes també es desplega progressivament prop de 50 nous territoris i 36 nous idiomes. Amb aquesta estratègia, Google respon a la creixent pressió que ChatGPT ha portat a Silicon Valley. Des del seu llançament fa gairebé tres anys, el xatbot desenvolupat per OpenAI ha desencadenat un frenesí d'inversions i una competició voraç en la indústria tecnològica per incrustar IA en gairebé tots els serveis digitals.
Canvi transcendental
El nou cercador s'assembla més a una conversa amb assistents com ChatGPT, Perplexity o Copilot, de Microsoft, que no pas al Google de tota la vida. Així, el 'Mode IA' permet als usuaris llançar preguntes més complexes, repreguntar, demanar exemples o fer comparatives. Si demaneu al cercador com preparar un cafè us especificarà punt a punt els diferents tipus de mètodes i podreu elaborar una taula perquè sigui més fàcil d'entendre. A més, el nou motor de cerca amb IA és multimodal, cosa que permet a l'usuari fer preguntes mitjançant veu o compartir una imatge i demanar al sistema que et resolgui un dubte sobre què apareix.
El canvi de Google no només és històric, sinó també transcendental. L'adopció del 'Mode IA', altera un model tradicional del qual depenen tota mena de particulars i empreses –especialment mitjans de comunicació– per ser vistos, vendre publicitat i, en definitiva, per guanyar diners. L'últim any d'experimentació, la integració de la IA al cercador de Google ha augmentat un 49% les impressions de cerca, però els clics a llocs web han retrocedit un 30%, segons un estudi. La pèrdua de trànsit web pot tenir conseqüències devastadores per al sector digital que necessita Google alhora que consolida el poder del gegant de Mountain View.
