ChatGPT integra noves funcionalitats
Ara podràs tenir un major control sobre altres apps
Carles Planas Bou
ChatGPT està que se surt de l'òrbita. Aquest passat mes d'octubre va afegir una nova funcionalitat: a partir del xat podràs controlar el teu Spotify o Canva.
A la jornada per a desenvolupadors celebrada per l'empresa a San Francisco, el seu cofundador i director executiu Sam Altman va anunciar una ambiciosa novetat amb què pretén convertir ChatGPT, que ja acumula més de 800 milions d'usuaris setmanals, en un servei indispensable per a la nova iteració d'internet, marcada per la IA generativa.
"El que veuran en els pròxims sis mesos és una evolució de ChatGPT, que passarà de ser una aplicació realment útil a una cosa que s'assemblarà una mica més a un sistema operatiu. Des d'allà es podrà accedir a diferents serveis i programari, tant al que ja existeix (...) com a nou programari creat de forma nativa sobre ChatGPT", va explicar ahir Nick Turley, director de ChatGPT.
A la pràctica, els usuaris podran xatejar o conversar amb ChatGPT i etiquetar o esmentar aquestes altres apps perquè realitzin una sèrie de tasques sense necessitat de sortir del xatbot. Per exemple, podreu demanar a Spotify que reprodueixi el nou àlbum d'un artista, que elabori una llista de reproducció del vostre gust o que us recomani un pòdcast basant-vos en l'historial de conversa.
ChatGPT també s'integrarà a altres serveis com la plataforma de disseny gràfic Canva, a la qual se us podrà demanar tota mena de propostes, com un pòster o una publicació per a Instagram o l'editor de gràfics Figma, que podrà crear diagrames i altres visualitzacions basats en els arxius que tens al teu ordinador.
Més apps
OpenAI vol que ChatGPT sigui una porta al món digital. Per això, també ha integrat el marketplace immobiliari Zillow, amb què l'usuari podrà buscar un pis que s'ajusti al salari des del xatbot; les agències de viatges en línia Expedia i Booking.com, amb què es podran trobar els millors vols i hotels a través de peticions concretes com "un viatge a Roma al desembre per menys de 800 euros"; o la plataforma d'educació virtual Coursera, a la qual se us podrà demanar que us ensenyi sobre un tema concret.
La start-up més valuosa del món ha confirmat que ChatGPT integrarà pròximament altres apps com Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor i AllTrails. Ara com ara, aquesta novetat no estarà disponible per als usuaris de la Unió Europea.
Per a l'influent periodista tecnològic Casey Newton, l'estratègia d'OpenAI és semblant a la que Facebook va adoptar el 2017, que va acabar per fracassar a causa de l'escàndol de Cambridge Analytica. Tot i que la firma promet un enfocament més rigorós en matèria de protecció de dades, l'expert considera que, atès que ChatGPT emmagatzema converses privades dels usuaris, la probabilitat que hi hagi filtracions de privadesa "podria resultar desastrosa tant per als usuaris com per a l'empresa".
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Dimissió, destitució o solució
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida