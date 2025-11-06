Si et passa això al telèfon mòbil, comprova el compte bancari: podries estar sent víctima d'un robatori
Els ciberdelinqüents dupliquen targetes SIM i accedeixen a comptes bancaris. Les operadores alerten d’un augment significatiu de casos a les comarques gironines i la resta de Catalunya
Els telèfons mòbils formen part imprescindible del dia a dia a Catalunya, tant per fer compres en línia com per gestionar comptes bancaris o accedir a la feina. Aquesta dependència creixent ha convertit els dispositius en un objectiu prioritari per als ciberdelinqüents.
Una de les estafes que més preocupa actualment és el ‘SIM swapping’, una tècnica que consisteix a duplicar fraudulentament la targeta SIM d’un usuari. Per aconseguir-ho, els estafadors suplanten la identitat de la víctima davant de l’operadora aportant dades personals obtingudes mitjançant enginyeria social, correus de ‘phishing’ o informació publicada a xarxes socials.
Un cop aconsegueixen el duplicat, la SIM original deixa de funcionar i la persona afectada es queda sense cobertura ni capacitat per enviar o rebre SMS. Mentrestant, els ciberdelinqüents poden accedir a xarxes socials, correus electrònics i comptes bancaris, amb risc de pèrdua de diners i dades personals.
Operadores que operen a Catalunya han detectat un increment d’aquests casos i han emès alertes als seus clients per advertir-los de la vulnerabilitat del sistema de duplicat de SIM i la necessitat de reforçar mesures de seguretat.
Paral·lelament, també ha crescut una altra modalitat d’estafa: el ‘carding’, que consisteix en el robatori de dades de targetes bancàries per fer compres sense autorització, sovint de petits imports per no aixecar sospites. En alguns casos, els estafadors utilitzen dispositius fraudulents en caixers automàtics o terminals de pagament.
Com protegir-se
Les autoritats i organismes de ciberseguretat recomanen:
- Contactar amb l’operadora si el mòbil perd cobertura sense motiu.
- Activar l’autenticació en dos passos amb aplicacions específiques.
- Actualitzar i revisar les opcions de recuperació de comptes.
- No compartir dades personals a xarxes socials.
- Evitar xarxes wifi públiques desconegudes.
- Assegurar-se que les pàgines web tinguin protocol HTTPS.
- No desar dades de targetes en botigues en línia.
- Activar alertes bancàries.
- Utilitzar contrassenyes segures i mantenir l’aparell actualitzat.
Les empreses i experts avisen que, amb l’auge del comerç electrònic, aquestes pràctiques delictives seguiran creixent. Per això, insisteixen en la necessitat de formació digital i vigilància constant per part dels usuaris.
