Un expert determina quin és el major error que comets amb ChatGPT al teu dia a dia
L’especialista en intel·ligència artificial Jon Hernández recorda que aquesta eina no s’ha d’utilitzar com un cercador, sinó com un assistent col·laboratiu per treballar conjuntament
Les eines basades en intel·ligència artificial s’han convertit en un recurs habitual en la feina, els estudis i fins i tot en tasques quotidianes. Entre elles, ChatGPT destaca per la seva rapidesa i capacitat d’adaptació, factors que l’han consolidat com una eina present en milers d’ordinadors i mòbils arreu de Catalunya i les comarques gironines.
Tot i això, encara hi ha confusió sobre com s'ha d'utilitzar correctament la IA. L’expert en tecnologia i divulgador Jon Hernández ho ha analitzat en una intervenció al podcast Roca Project, on ha subratllat el mal ús més comú.
Segons Hernández, l’error més gran és utilitzar ChatGPT com si fos Google. Explica que, mentre els cercadors tradicionals ofereixen informació contrastada i enllacen fonts verificables, les eines d’IA generativa creen respostes a partir de patrons lingüístics i entrenament previ, cosa que pot comportar equivocacions si s’utilitzen com a única font de consulta.
“La IA pot inventar-se informació, per tant no l’hem de veure com la veritat absoluta”, destaca l’expert.
Ara bé, lluny de desaconsellar el seu ús, Hernández defensa el potencial d’aquestes plataformes quan s’utilitzen adequadament: com a assistents que impulsen la creativitat, validen idees i faciliten processos de treball. Segons ell, el gran valor de la IA apareix quan es manté una interacció constant i es tracta com “un company de feina” i no com una eina que substitueixi la nostra tasca personal.
L’expert conclou que el futur passa per aprendre a col·laborar amb la IA i crear dinàmiques en què la tecnologia sigui un suport intel·ligent, ajudant-nos a pensar millor i a treballar amb més agilitat.
