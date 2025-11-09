La domòtica i la IA donen més anys d’autonomia a la gent gran
La democratització dels assistents de veu, robots i sensors poden ajudar les famílies a monitoritzar els seus éssers estimats a distància
Vuit de cada deu octogenaris a Espanya pateixen limitació funcional d’algun tipus
Patricia Martín
Espanya és un país líder en esperança de vida, una de les cares de la moneda, però també en població envellida amb malalties cròniques i necessitats de cura, el revers del fenomen. Per cada 100 menors de 16 anys, hi ha 142 majors de 64 (per cada 10 menors, 14 majors), de manera que l’índex d’envelliment va arribar al rècord del 142% el 2024.
Ja hi ha gairebé 10 milions de persones majors de 65 anys (el 20% de la població), però el 2030 seran uns 15 milions (al voltant el 30%), quan la gran part de la generació del baby boom s’hagi jubilat. El problema és que al voltant del 70% de les persones de més de 65 anys pateixen malalties cròniques, i vuit de cada deu octogenaris, limitacions funcionals. Molts necessiten ajuda per anar al metge, a comprar i, en general, en la seva vida diària.
Però les cures i el sistema de dependència són una de les grans assignatures pendents de l’Estat del benestar. Així, el temps mitjà d’espera per accedir a l’ajuda a domicili o a les prestacions econòmiques que incorpora la llei és de 349 dies, és a dir, quasi un any, i hi ha 284.020 persones en llista d’espera. A més, quan s’aconsegueixen les prestacions, no cobreixen totes les necessitats.
Davant d’això, el 80% dels cuidadors de persones dependents són els seus familiars, normalment les parelles o filles, ja que la immensa majoria són dones. I més de la meitat han d’atendre els seus progenitors i els seus propis fills, de manera que han de fer veritables malabars per conciliar la vida laboral i la personal.
En aquest escenari, les noves tecnologies obren una finestra d’esperança. Poden convertir-se en un aliat dels fills que es responsabilitzen dels seus pares, ja que monitoritzar-los a distància ajuda a reduir la càrrega i l’estrès. I alhora contribueix que els majors puguin viure més temps sols, independents i amb seguretat, perquè la majoria no volen viure en una residència ni tenir un cuidador professional les 24 hores.
Assistents virtuals, robots, sensors, rellotges intel·ligents, pastillers electrònics... Hi ha tot un compendi de dispositius que poden ajudar les persones grans en el seu dia a dia, monitoritzar la seva salut per prevenir accidents o malalties i combatre un altre dels grans mals en aquesta etapa: la soledat no desitjada, que afecta el 20% dels majors de 75 anys.
De fet, es parla de gerontotecnologies per referir-se al camp que integra la tecnologia amb els estudis de l’envelliment per desenvolupar productes, serveis i sistemes que millorin la qualitat de vida i l’autonomia de la gent gran. Es tracta d’una disciplina que té un fort potencial de creixement.
La gerontotecnologia genera dispositius d’ús sanitari. A més dels dispositius de teleassistència, en forma de medalla o de polsera, que permeten a les persones grans contactar amb els serveis d’emergència en cas d’urgència, també existeixen mecanismes que registren mètriques com la freqüència cardíaca, la pressió arterial, la temperatura i els patrons de son, que poden ser compartits amb els seus cuidadors i amb els serveis de salut. El monitoratge remot permet prevenir i controlar malalties i reduir les visites presencials al metge.
Seguretat i independència
També està introduint millores en la seguretat i l’autonomia de les persones. Existeix tota una bateria de sensors, llums, electrodomèstics i panys intel·ligents que permeten que l’entorn domèstic sigui més segur per a ells.
En aquest context, Telefónica ja disposa d’un servei de teleassistència al qual es poden afegir sensors que detecten si hi ha moviment a la vivenda o no, si la persona ha caigut i fins i tot si es registren canvis de comportament o possibles deterioraments de salut. En el sentit del canvi de comportament, s’activen alertes si la persona, per exemple, passa més estona al sofà o sense sortir de casa respecte al que és el seu comportament habitual.
Aquestes tecnologies són especialment eficients per realitzar les tasques més rutinàries. Faciliten a persones amb problemes de mobilitat o amb deteriorament cognitiu realitzar activitats quotidianes com encendre la llum, la calefacció i la televisió amb comandaments de veu. També poden recordar a les persones amb malalties cròniques quan han de prendre’s la medicació a través d’alertes sonores, a més de l’opció dels pastillers electrònics. També existeixen cadires i caminadors intel·ligents, amb detecció d’obstacles, que ajuden a desplaçar-se amb més seguretat.
La intel·ligència artificial té recorregut com a ajuda davant el deteriorament cognitiu. Existeixen múltiples apps, jocs i tecnologies de realitat virtual que proporcionen exercicis mentals adaptats a les necessitats i al progrés de cada usuari, amb l’objectiu de mantenir la ment activa i frenar el deteriorament cognitiu.
Contra la soledat no desitjada
Viure sol a partir de certa edat pot ser un problema no només d’autonomia, sinó també psicològic. Assistents de veu, a través de la teleassistència o d’altres serveis a través de dispositius, poden mitigar la soledat, ja que se’ls pot preguntar i mantenir-hi petites converses. I, si estan dotats d’intel·ligència artificial, monitoritzen el benestar emocional. Telefónica, per exemple, disposa d’un assistent virtual que realitza trucades als usuaris i, en funció de les seves respostes, detecta si la persona necessita assistència o acompanyament. També existeix una televisió social que permet fer videoconferències, veure fotos i vídeos i activar recordatoris a través d’un suport que totes les persones grans saben manipular. Així mateix, s’estan començant a comercialitzar robots socials que els ajuden en el dia a dia i que els usuaris perceben com un "company" de vida.
La més important de les tecnologies dissenyades per promocionar un envelliment saludable és que "siguin proactives; és a dir, que no només permetin reaccionar davant una caiguda trucant als serveis d’emergència, sinó que serveixin per prevenir abans que passi res greu", apunta el catedràtic Francisco Flórez-Revuelta, director d’un grup d’investigació sobre entorns intel·ligents per a la longevitat saludable.
Sempre monitoritzats
"Si estiguéssim tots monitoritzats contínuament no hauríem de demanar cita al metge, sinó que li saltarien les alarmes al veure que a un pacient se li ha disparat el ritme cardíac o el sucre: seria ell qui ens trucaria", posa com a exemple Flórez-Revuelta.
En la seva opinió encara existeixen importants barreres a superar per poder arribar a un escenari en què les tecnologies siguin més protagonistes de la cura de la salut i l’autonomia de la gent gran. En primer lloc, han de ser accessibles a totes les butxaques. En segon lloc, han de ser més fiables. És a dir, que els dispositius que controlen les constants, els sensors i els controls domòtics han de ser 100% segurs i oferir uns resultats verídics.
Nuria Ordóñez Peláez, responsable de Serveis Socials de Telefónica España, una de les principals proveïdores de serveis digitals per a la gent gran i les residències, assenyala que és necessari que les tecnologies siguin "fàcils d’utilitzar i accessibles", no només des del mòbil, sinó des d’altres mitjans que permetin a la gent gran i les persones dependents utilitzar-les amb facilitat i trencar la "bretxa tecnològica".
"És molt important adonar-nos que l’ús de la tecnologia no ha de ser un repte, sinó una oportunitat per millorar la qualitat de vida, les relacions i l’accés a serveis de la gent gran", afegeix.
