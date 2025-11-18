Les mentides d'Elon Musk referent a la IA i els videojocs, segons l'expert Glen Schodield
No és possible generar un videojoc amb IA abans del 2026
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Glen Schofield, un dels creadors de 'Dead Space' deixa clara la seva postura a la Gamescom Àsia x Thailand Game Show 2025: Elon Musk menteix quan diu que en poc temps crearà un joc generat per IA. Aquesta afirmació és irreal, no es pot assolir un videojoc amb IA en tan poc temps (abans del 2026) segons Schofield.
La intel·ligència artificial ajudarà en el desenvolupament de videojocs.
Menteix Elon Musk?
Durant l'esdeveniment, Schofield va explicar que utilitza eines com Midjourney per crear imatges conceptuals, així com altres plataformes que ajuden a provar idees. Segons ell, és "inevitable" que el mercat dels videojocs adopti aquestes tecnologies, cosa que va posar al nivell de l'aparició del PC, internet o els telèfons mòbils.
Tot i que el creatiu es mostra esperançat amb el futur de la IA, el responsable de la franquícia 'Dead Space' no sembla tan convençut respecte a algunes de les seves possibilitats més ambicioses a curt termini i, després de ser preguntat pel mitjà especialitzat PC Gamer, va assegurar que, almenys de moment, és impossible que aquesta tecnologia pugui crear un joc AAA complet en tan sols un any.
"Un any? Com poden fer un joc en un any? No, diu ximpleries", al·lega, referint-se a les promeses de Musk. Segons Schofield, les eines disponibles encara tenen un abast limitat, sobretot perquè es van crear sense la participació de ningú amb experiència en desenvolupament de videojocs.
No creu que Musk pugui oferir un bon joc
Per al creador de 'Dead Space', una cosa que odien els desenvolupadors de videojocs és que "algú sense experiència els creu eines. I després ens trobem que tot es complica perquè no saben crear jocs. Això és el primer que cal fer. Conec algunes empreses que ho estan fent, però és una cosa que ha de passar primer."
Schofield també afegeix que fins i tot si Musk i xAI compleixen amb el que s'ha promès, el resultat final probablement no serà molt bo. "Fer un joc en un any? Mira, algú ho farà, oi? Però no crec que sigui bo. Això és el que crec. De veritat vull poder dir-ho directament". El desenvolupador argumenta que les eines d'intel·ligència artificial encara tenen dificultats per transformar l'art conceptual en elements 3D i afirma que aspectes com l'animació i el moviment dels personatges encara requereixen treball professional.
L'ús d'IA als videojocs
Alhora, el creador de 'Dead Space' afirma que utilitza aquest tipus d'eines per crear diverses imatges conceptuals i no hi veu cap problema ètic. Creu que no hi ha "robatori" en l'ús de plataformes basades en el treball no remunerat d'altres, ja que els artistes també "copien l'art dels altres" durant el procés d'aprenentatge.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona