Els perills de la IA pel nostre futur laboral segons l'expert en creixement personal
El 2030 la intel·ligència artificial estarà tan ben entrenada que els professionals deixarem de ser útils
Lola Gutiérrez
La IA és un sistema d'intel·ligència molt avançat. Aquesta eina està fent que hi hagi canvis importants en la nostra societat. Per exemple, les escoles s'han hagut de familiaritzar amb aquest sistema i a poc a poc anar introduint-la. La intel·ligència artificial té un problema, però, de molts altres que s'hi sumen, que en un futur pròxim acabarà amb el lloc de treball de moltes persones.
"Es creu que el 2030 la IA haurà quedat perfectament entrenada per a la majoria de les feines que tenim", adverteix Francesc Miralles, escriptor, divulgador i expert en creixement personal. "Advocats, comptables... moltíssima gent ja no hi podrà treballar. On queda el talent humà? On podrem ser útils?", es pregunta.
Segons un informe de la plataforma de recerca de feina Indeed, la IA ja està impactant el mercat laboral. Del 2022 al 2024, ja es va detectar una caiguda de la demanda de certs treballs com la professió de desenvolupador mòbil, arquitectes de computació al núvol o directors d'enginyeria. Per contra, un dels llocs més buscats i remunerats és el d'arquitecte d'intel·ligència artificial.
Microsoft assenyala com a professions en risc historiadors, assistents de vol, representants comercials, intèrprets i traductors o empleats d'agències de viatge i taquillers, entre d'altres, encara que sostenen que l'automatització representa una transformació contínua, no un reemplaçament immediat i total.
Fomentar la creativitat
Miralles defensa que, a les escoles, cal ensenyar que els nens siguin més creatius. "Haurem de ser molt més creatius del que som ara perquè tot allò que es pot fer mecànicament ja ho faran les màquines". Segons el divulgador, "el que estem ensenyant als nens no serveix de res perquè en 15 anys tindran feines que encara no existeixen".
"El que hem de promoure és la psicologia, la intel·ligència emocional, la creativitat, el pensament lateral, perquè això és el que crearà el món de demà", sentencia el pensador.
